H&M plant neuen Riesen-Laden

Flagship-Store statt kleiner Filialen - die Gewerkschaft ist alarmiert.

München - Eine neue, große Filiale, ein sogenannter Flagship-Store, statt mehrerer kleiner - das plant der schwedische Modekonzern H&M in der Kaufingerstraße, wie das Unternehmen auf AZ-Anfrage bestätigt. Zunächst hatten Branchenmedien darüber berichtet.



Demnach zieht die jetzige Damenmode-Filiale in der Kaufingerstraße 18 an einen neuen Standort nur einige Meter weiter in der Kaufingerstraße 22. Dort sind derzeit noch Filialen der Modeketten Esprit und New Yorker untergebracht. Mit 4500 Quadratmetern Fläche, davon 3800 Quadratmetern Verkaufsfläche, wird der neue Flagship-Store einer der größten in Deutschland. Die Fläche hat H&M bereits angemietet.

H&M: Neuer Flagshipstore in München

In der neuen Riesen-Filiale wird es das gesamte Sortiment von Damen- , Herren- und Kindermode geben. Die Eröffnung ist für Mitte 2023 geplant. In der Weinstraße 8 hat H&M bereits einen großen Flagship-Store. Zwei kleinere Filialen in der Kaufinger- und Neuhauser Straße hatten zuletzt aber zugesperrt.

H&M beteuert, "alle Kollegen werden selbstverständlich übernommen", auch Schließungen seien in dem Zusammenhang nicht geplant. Die Gewerkschaft Verdi ist skeptisch. Bei Schließung der Filiale an der Frauenkirche 2019 habe das Unternehmen den gut 100 Betroffenen Arbeitsplätze in Nachbarfilialen verwehrt, trotz ausreichend offener Stellen, so Verdi. Dies dürfe sich nicht wiederholen.

Verdi fordert daher eine konsequente Beschäftigungssicherung. Stephanie Gebhart-Gill, bei Verdi für den Handel zuständig, fürchtet zudem durchaus weitere Schließungen kleinerer Filialen.