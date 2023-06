Hitzewarnung in München: Tipps für die heißen Tage

In München stehen uns heiße Sommertage bevor. Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung herausgegeben. Hier finden Sie Tipps gegen die Hitze.

Besonders bei Kindern an heißen Tagen beliebt: Eine Abkühlung am Stachus-Brunnen.

München - Heiß wird's, in der Stadt sowieso nochmal mehr als im Grünen. Was man an den heißen Tagen beachten sollte und Tipps gegen die Hitze.

Auch die Stadt München reagiert auf die Ansagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Für Menschen, die aufgrund von Erkrankungen und Alter nicht mehr mobil sind, bedeutet das eine erhöhte Gesundheitsgefährdung, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Stadt, in der sie vor der Hitzewelle warnt.

Hitzschlag und Co.: Auf diese Symptome sollten Sie achten

"Vor allem Personen, die vor der Hitze am Tag nicht in kühle Räumlichkeiten ausweichen können oder die nachts unter der fehlenden ausreichenden Abkühlung leiden, sind durch Probleme mit Herz/Kreislauf und Niere gefährdet", teilt die Stadt noch etwas konkreter mit. Dabei soll man vermehrt auf folgende Symptome achten:

Kopfschmerzen

Schwindel

Erschöpfungsgefühl

Unwohlsein

Muskelschmerzen

Nervosität

Verwirrtheit

Mit kalten Umschlägen kann man sanft die Temperatur senken und drastische Temperaturstürze vermeiden. Dann sollte man sich unbedingt für den Rest des Tages zu schonen. Ganz besonders älteren und chronisch kranken Menschen wird empfohlen, die folgenden Tipps zu befolgen. Aber auch jüngere Menschen sind nicht gefeit vor Hitzschlägen, Sonnenstichen oder Hitzeerschöpfung.

Hitze in München: Genug trinken – nicht-alkoholische Getränke

Die besten Durstlöscher: nicht etwas das Radler im Biergarten, sondern nicht-alkoholische Getränke wie Mineralwasser, ungesüßte Tees oder Saftschorlen. Und das nicht eisgekühlt, sondern mit zimmerwarmer Temperatur.

Auch luftige Kleidung und eine Kopfbedeckung machen die Hitze für den Körper leichter erträglich. Zusätzlich hilft es, zwischendurch die Hände, den Nacken und das Gesicht mit Wasser abzukühlen.

Tipps und Maßnahmen bei schwerer Überhitzung

Erste-Hilfe-Maßnahmen werden dann aktuell, wenn eine schwere Überhitzung droht. Dann kann man sogar bewusstlos werden. Folgende Punkte sollten Sie in diesem Fall beachten:

Kreislaufkollaps: Sofort den Rettungsdienst über 112 verständigen.

Person in den Schatten bringen.

Nicht ansprechbar: Atmung prüfen.

Ist die Atmung normal: stabile Seitenlage.

Keine oder nicht normale Atmung: umgehend Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführen.

WICHTIG: Bewusstlosen Menschen nichts zu Trinken geben, daran können sie ersticken.

Mahlzeiten für die heißen Tage

An Hitzetagen ist es zudem angeraten, möglichst über den Tag verteilt mehrere kleine, leichte Mahlzeiten einzunehmen, heißt es in den Ratschlägen aus dem Rathaus.

Das heißt: viel wasserreiches Obst und Gemüse wie Melonen, Gurken, Tomaten, Erdbeeren oder Pfirsiche, dazu zwischendurch – für die Elektrolytzufuhr – Salziges, zum Bespiel natriumhaltiges Mineralwasser, Säfte, Suppen oder Brühen.

So lüften Sie bei Hitze richtig

Wer körperlich arbeiten muss, sollte pro Stunde bis zu vier Gläser eines alkoholfreien Getränks trinken und nach Möglichkeit im Schatten bleiben oder einen breitkrempigen Sonnenhut mit Sonnenbrille sowie ein Sonnenschutzmittel tragen.

Körperliche Aktivitäten sollte man nach Möglichkeit auf die Morgen- und Abendstunden verlegen sowie Anstrengungen in der Mittagshitze vermeiden. Es empfehle sich zudem, die Wohnräume nur morgens und nachts zu lüften. Tagsüber sollten die Räume mit Rollläden oder Vorhängen abgedunkelt werden, damit die Temperatur die 26 Grad dort nicht übersteigt.

Abonnieren Sie Hitzewarnungen auf dem Smartphone

"Für einen guten Schlaf in Hitzeperioden sollte man nachts nur leichte Bettwäsche benutzen", heißt es weiter in den Tipps der Stadt. Tagsüber verschaffen Duschen Linderung, ebenso ein kühles Fußbad oder auch feuchte Tücher, Kompressen sowie Thermalwasserspray auf Beine, Arme, Gesicht, Nacken und Stirn.

Abonnieren Sie sich Hitzewarnungen auf dem Smartphone – und informieren Sie gegebenenfalls Freunde, Familie oder auch Besucher. "Wichtig: Niemals dürfen Kinder oder gesundheitlich geschwächte Menschen und auch Tiere im geparkten Fahrzeug zurückgelassen werden, auch nicht für kurze Zeit."

Die Stadt hat außerdem viele Plätze, an denen sich die Hitze noch ganz gut ertragen lässt. Hier haben wir einige davon gesammelt.