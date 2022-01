Historische Bilder: Münchens erste Messe und ein neuer Justizpalast

Photothek des Zentralinstituts für Kunstgeschichte 8 Unfassbar, dass der Glaspalast, wie der 240 Meter lange Stahl-Koloss genannt wurde, 1853/54 für die Allgemeine Deutsche Industrieausstellung in nur neun Monaten errichtet werden konnte. Vorbild für das Veranstaltungs- und Ausstellungsgebäude - Münchens erste Messe, wenn man so will - war übrigens der für die Weltausstellung errichtete Crystal Palace in London.