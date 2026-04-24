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"Hier wird Pionierarbeit geleistet": München bekommt einen selbstfahrenden Linienbus

Ein Test-Bus soll bald automatisiert durch die Straßen der Landeshauptstadt steuern. Wie das Vorhaben einzustufen ist und was es für Fahrgäste bedeutet.
dpa/az |
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Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) wird den automatisiert fahrenden Bus testen. (Symbolbild)
Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) wird den automatisiert fahrenden Bus testen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

In München soll demnächst ein automatisiert fahrender Linienbus durch die Straßen rollen. Derzeit wird das Fahrzeug noch auf einem Testgelände feinjustiert. Im Anschluss soll es – zunächst noch ohne Fahrgäste – im ganz normalen Straßenverkehr fahren, ab Herbst dann auch mit Passagieren, wie der Hersteller MAN Truck & Bus den Zeitplan des Pilotprojektes skizzierte. "Das Fahrzeug wird dabei unter anderem eigenständig lenken, Gas geben, bremsen und blinken", erläuterte MAN-Experte Michael Roth. "Ein Sicherheitsfahrer ist an Bord, um die Systeme zu überwachen." 

In der Mitteilung wird Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) mit den Worten zitiert, dass Projekte wie dieser vollelektrische, automatisierte Stadtbus wegweisend für den öffentlichen Nahverkehr in Deutschland seien. "Hier wird Pionierarbeit geleistet, die weit über die Region und die Stadt München hinausstrahlen wird."

Spezifische Fahrmanöver in Testphase

Derzeit werden noch spezifische Fahrmanöver wie das Heranfahren an Haltestellen getestet. Der E-Bus ist dafür mit Sensoren, Radaren, Kameras und Navigationssystemen gespickt. Im Anschluss soll es in die finale Testphase im realen Straßenverkehr gehen. Im Herbst wird die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) dann den Pilotbetrieb starten. Zunächst soll es eine geschlossene Nutzergruppe geben, deren Feedback in die Entwicklung einbezogen wird. Wann und unter welchen Voraussetzungen die Mitfahrt möglich ist, werde rechtzeitig bekanntgegeben, hieß es.

MAN will mit dem Einsatz automatisierter Busse den öffentlichen Personennahverkehr der Zukunft effizienter, flexibler und nachhaltiger machen. Vor dem Hintergrund wachsender Städte und eines zunehmenden Fahrermangels böten automatisierte Systeme großes Potenzial zur Sicherstellung und Verbesserung des Mobilitätsangebots und könnten Verkehrsunfälle reduzieren, erläuterte das Unternehmen. Die Stadt München forscht ihrerseits in einem groß angelegten Vorhaben daran, wie automatisierte und vernetzte Mobilitätslösungen in das bestehende Verkehrssystem integriert werden können.

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10 Kommentare
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  • Rigobert vor 15 Stunden / Bewertung:

    sehr gute Entwicklung, dann brauchen wir bald keine streikenden Busfahrer mehr.

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  • Ch_Muc vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Rigobert

    Dafür streikt das Personal der Überwachung, das dafür sorgt, dass die Busse ohne Fahrer einwandfrei laufen.

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  • Der wahre tscharlie vor 18 Stunden / Bewertung:

    "Der E-Bus ist dafür mit Sensoren, Radaren, Kameras und Navigationssystemen gespickt."
    Wahnsinn! Hochtechnologie. Ob das im Stadtverkehr mit seinen unzähligen Verkehrsituationen funktioniert, bezweifel ich mal.
    Und wenn der Bus seine Türen geschlossen hat und schnell hinrennen und an die Tür klopfen und der bisherige menschliche Busfahrer hat sie noch mal geöffnet, das wird es dann auch nimmer geben.

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