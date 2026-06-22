Hier gibt es günstigen Aperol: Die große AZ-Übersicht

Aperol Spritz ist DER Sommerdrink schlechthin, doch die Preise steigen. AZ zeigt, wo es in der Stadt noch günstige Angebote gibt.

Dolce Vita und Abkühlung: Wohl kaum ein Sommergetränk ist so beliebt wie der süße, leicht herbe Aperol Spritz.

Die Temperaturen in München zeigen es bereits: Der Sommer ist so langsam zurück. Und zu einem richtigen Sommer gehören manche Dinge einfach dazu: Grillen mit Freunden, eine Abkühlung im Eisbach und natürlich auch ein schönes Glas Aperol in der Lieblingsbar. Das Problem dabei: Getränke werden immer teurer, Ausgehen ist für viele mittlerweile zum Luxus geworden.

Aperol-Maß für 10 Euro

Auf den Aperol-Genuss muss trotzdem niemand verzichten, denn in München gibt es noch einige Lokale, die den Sommerklassiker zu überraschend fairen Preisen anbieten. Häufig lohnt sich dafür ein genauer Blick ins eigene Viertel oder gleich in bisher unbekannte Stadtecken. So gibt es in der studentischen Bierstube im Olympiadorf eine Aperol-Maß für lediglich 10 Euro. Gleichzeitig überraschen auch einige Bars im Stadtkern mit ihren bodenständigen Preisen.

Doch gerade das macht München aus: Beinahe überall gibt es etwas Neues zu entdecken, und seien es kühle Getränke für warme Tage. Die Stadt bietet zahlreiche urige Boazn, wo die Schankkellner lokale Berühmtheiten sind. Genauso gibt es etwas gehobene Bars oder Kneipen, die einfach nur außergewöhnlich sind. Hinter einigen Läden stecken bewegende Familiengeschichten, andere wollen sich gerade erst etablieren.

Freie Tage, wie aktuell Fronleichnam, bieten die perfekte Gelegenheit, sich auf die Suche nach dem besten günstigen Aperol der Stadt zu machen. Vielleicht wird aus einem spontanen Besuch die neue Lieblingsbar, aus einem Gespräch eine neue Bekanntschaft. Nur einen Tipp sollte man beherzigen: Gerade kleinere Bars akzeptieren oft nur Bargeld. Wer daran denkt, ist bereit für einen Sommer voller bezahlbarer Aperol-Momente.

Spritz mit Schlumpf

Wer das Papa Schlumpf in der Berg-am-Laim-Straße 73 betritt, dem wird schnell klar: Der Name ist hier Programm. Blaue Lichterkette, blaue Bücher und Postkarten und natürlich der namensgebende Schlumpf mit der roten Mütze. Er wacht von der Wand des kleinen Schankraums aus scheinbar über das Geschehen an der Bar. Die Atmosphäre ist bodenständig und unkompliziert – genau wie die Preise. Der Aperol Spritz wird im 0,4-Liter-Glas serviert und kostet 8 Euro.

Das Papa Schlumpf wird seinem Namen gerecht. © Leonhard Pangratz

Etwas günstiger, aber nicht weniger urig geht es im Isareck Stüberl in der Dornbergstraße 17 zu. Vor dem Lokal stehen einige Biergartentische und -stühle, während im Inneren dunkles Holz und eine großzügige Gaststube für klassische Wirtshausatmosphäre sorgen. Viele der Gäste kommen für bayerische Schmankerl oder einfach eine Halbe Bier vorbei. Wer den Sommer lieber mit einem Aperol Spritz genießen möchte, zahlt dafür 6,50 Euro. Serviert wird der Drink vom netten Schankkellner im 0,4-Liter-Cocktailglas.

Günstig und gemütlich

Seit mehr als 70 Jahren wird in der Oberländerstraße 4 schon ausgeschenkt, seit letztem Sommer hat das Landshuter Stüberl neue Wirte. Im Schatten der weiß-blauen Sonnenschirme lässt es sich dort gut aushalten, genauso im Barraum mit klassischem Boazn-Feeling. Der 0,3-Liter-Spritz kostet 7,50 Euro, ansonsten gibt es bayerische Klassiker und Südtiroler Spezialitäten.

Bei Dagmars Herbi: eine etablierte Größe in Sendling. © Leonhard Pangratz

Apropos Klassiker: Bei Dagmars Herbi in der Implerstraße 28 genießt schon lange Kultstatus, schließlich gibt es die Kneipe schon seit dem Jahr 2003. Die Gesellschaft dort ist zünftig, drinnen herrscht eine herzliche Atmosphäre. Viele Gäste sitzen gerne draußen mit Feierabendbier – oder mit einem 0,3er Aperol Spritz für 7,50 Euro.

Günstigen Aperol gibt es auch im Wirtshaus Valley’s in der Aberlestraße 52. Der Drink kommt hier in der Größe 0,2 Liter, dafür kostet er lediglich 3,50 Euro. Vor dem Lokal stehen gemütliche Tische und Stühle mit Blick auf die ruhige Valleystraße. So kann jeder sein Getränk genießen und den Passanten beim Schlendern zuschauen.

Geheimtipp im Zentrum

Die Altstadt quillt förmlich über vor teuren Bars – auch rund um den Viktualienmarkt. Eine Ausnahme bildet der Brezenreiter, zumindest mit einem Angebot. Dort gibt es den sogenannten Aperol-Tower: 3,5 Liter des beliebten Sommerdrinks für 85 Euro. Das entspricht rund elf Gläsern und damit einem Preis von 7,72 Euro pro Glas.

Die Lupper Bar ist in nächster Nähe. Hier kostet der Aperol Spritz 7,90 Euro, dafür werden gleich 0,4 Liter serviert. Von außen wirkt die Bar eher unscheinbar, im Inneren wartet jedoch eine wohlige Atmosphäre zum Genießen.

Viel Kunst im Gebrüder Keller und Erben. © Leonhard Pangratz

Der klare Geheimtipp und Preis-Leistungs-Sieger befindet sich etwas abseits in der Klenzestraße 1. Im Café Gebrüder Keller und Erben gibt es den 0,3-Liter-Aperol-Spritz für gerade einmal 3,80 Euro. Nur wenige Gehminuten vom Viktualienmarkt entfernt können Gäste ihren Aperol draußen oder im bunt gestalteten Innenraum trinken. Zwischen Büsten, Gemälden und Schallplatten wirkt das Café fast wie eine Kunstgalerie. Viele der ausgestellten Stücke können auch zu fairen Preisen erworben werden.

Kleine Preise, große Freude

In der Luisenstraße 49 lockt die Donna Luise Tagesbar seit November 2025 mit vergleichsweise günstigen Preisen. Ein 0,33-Liter-Aperol Spritz kostet hier 6,50 Euro, dazu kommen regelmäßig wechselnde Getränkeangebote.

Das 24/7 Bites and Delights liegt ebenfalls im Univiertel, in der Amalienstraße 57. Der Laden ist eine Mischung aus Kiosk und Bar und punktet mit seinem breiten Angebot. Schon für 5 Euro gibt es hier einen Aperol Spritz im 0,4-Liter-Glas, wahlweise gibt es den Drink auch zum Mitnehmen.

Das Café Kosmos hat täglich bis 1 Uhr morgens geöffnet. © lp

In der Dachauer Straße 7 ist eine Münchner Institution zuhause: das Café Kosmos. Nachmittags und abends treffen sich hier die unterschiedlichsten Menschen, egal ob stehend am Schaufenster, im schummrigen Innern oder auf der gemütlichen Dachterrasse. Der Aperol kommt hier ganz unkompliziert im normalen Trinkglas und kostet lediglich 4,80 Euro. Hinter dem Buchberg am Karl-Stützel-Platz steckt derselbe Betreiber wie vom Café Kosmos, entsprechend moderat fallen auch hier die Preise aus. Der Aperol ist dort mit 5,80 Euro nur minimal teurer.

Aperitif zum Fußball

Das Angebot der Lollo Rosso Caffè Bar in der Wörthstraße 11 ist vielfältig. Diverse italienische Spezialitäten zum Essen, Kaffee, kühles Bier und eine Vielzahl an Weinen und Spirituosen zum Trinken. Ein Aperol Spritz darf in einer italienischen Bar natürlich nicht fehlen.

Hier ist er allerdings eher als klassischer Aperitif gedacht. Gäste bezahlen 7,90 Euro für 0,2 Liter. Der 31-jährige Marius arbeitet im Lollo Rosso und trinkt seinen Spritz am liebsten vor dem Laden unter der weinroten Markise. Das Aperol Spritz-Feeling bringt er perfekt auf den Punkt: "Feierabend, Sonne, Frische. Einfach den Abend genießen." Ein Gast an der Bar merkt zusätzlich an: "Nur nette Menschen hier."

Mitarbeiter Marius mit Aperol Spritz vor dem Lollo Rosso. © Daniel Loeper

Die 360 Grad Bar in der Orleansstraße 39 wirkt im Vergleich mit dem eher gediegenen Lollo Rosso etwas jünger und bunter. Auf verschiedenen Bildschirmen und einer Leinwand werden regelmäßig Fußballspiele gezeigt, manchmal wird am Abend sogar getanzt. Wem es einmal zu hitzig wird, der kann sich draußen auf den Bänken einen kühlen Aperol Spritz gönnen. Den gibt es für 6,50 Euro im 0,4-Liter-Glas.

Frischer Wind in Giesing

Seit circa 30 Jahren gibt es das Schaumamoi in der Tegernseer Landstraße 82 schon. Im Herbst 2024 dann der Schock: Die legendäre Wirtin Gabi Benkert verstirbt.

Für die Giesinger Kneipe geht es zum Glück weiter, ihr Sohn Lukas übernimmt den Laden gemeinsam mit seinen zwei Brüdern. "Wir sind mehr eine Bierkneipe, im Sommer geht auch viel mit Aperol Spritz", sagt er zur AZ. Außerdem sei der Aperol-Verkauf ein gutes Zeichen für den Übergang zu wärmeren Temperaturen: "Wenn die Aperol-Nachfrage plötzlich steigt, merkt man, dass es langsam Sommer wird." Wer dort auf den Sommer anstoßen möchte, kann das für 7,50 Euro tun. Für den Preis gibt es 0,3 Liter Aperol im Cocktailglas.

Lukas Benkert ist der Chef vom Café Schaumamoi in Giesing. © Daniel Loeper

Für alle Giesinger, die noch mehr Getränk für noch weniger Geld wollen, ist das Bumsvoll die richtige Anlaufstelle. In der Zugspitzstraße 19 gibt es neben Bingo-Abenden und Pub-Quiz nämlich auch Aperol-Spritz im 0,4-Liter-Glas für 5,90 Euro. Stammkunden werden im "Trashpub deines Vertrauens" zusätzlich belohnt, nämlich mit einer Spritz-Stempelkarte, bei der jeder siebte Aperol gratis ist.

Drinks, Pizza und Pub-Quiz

Das Peaches in der Donnersbergerstraße 50a ist seit über 30 Jahren eine Institution in Neuhausen und für sein besonderes Konzept bekannt: Von außen wirkt es wie ein bayerisches Wirtshaus, drinnen gibt es Pizza und exotische, oft reich garnierte Cocktails. Ein Aperol-Spritz kommt dagegen fast unauffällig daher und kostet 7,90 Euro für 0,4 Liter.

Ein paar Meter weiter im Piacere Nuovo in der Donnersbergerstraße 54 gibt es den Aperol Spritz im 0,2 Glas für 7,90 Euro. Wer eine Pizza bestellt, bekommt Aperol Spritz für 5 Euro, sagt Wirt Adriano.

Im Piacere Nuovo kostet der 0,2-Spritz 7,90 Euro. © Daniel Loeper

Den gleichen Preis verlangt die Taubenschlag Bar in der Schulstraße, auch die Größe ist dieselbe, Pizza und Cocktails gibt es hier ebenfalls. Genau wie die Gläser ist das Lokal meist gut gefüllt, wenn es drinnen zu voll wird, gibt es auch noch genügend Plätze im Freien. Für Events wie das Pub Quiz oder ein Pizza-All-you-can-eat sind auf der Webseite Tickets erhältlich.

Nur ein paar Meter weiter liegt der Neuhauser Treff in der Landshuter Allee 27. In der Kneipe steht, Überraschung, Pizza auf der Karte, besonders gut schmeckt die natürlich mit einem Glas Aperol Spritz, das es hier für 7,50 Euro gibt. Im Inneren herrscht der Charme einer klassischen Boazn, draußen spielen manche Gäste bei schönem Wetter zusammen Schach.

Boazn-Kultur im Norden

Handwerker, Radlfahrer oder einfach die Menschen aus der Nachbarschaft – sie gehören zur Kundschaft von Pat’s Pub in der Josef-Frankl-Straße 51. Hier fühlt sich Feldmoching im besten Sinne noch wie ein Dorf an, die meisten Leute kennen sich untereinander. Viele bestellen ganz klassisch eine Halbe Bier, aber auch Aperol-Fans müssen nicht verdursten. Der Spritz im 0,3-Liter-Glas kostet in Pat’s Pub faire 7,20 Euro.

Pat’s Pub gibt es seit 2021. © lp

An warmen Tagen können es sich die Gäste draußen unter Sonnenschirmen gemütlich machen, der Barraum bietet aber auch alles, was es braucht. Ein gutes Stück weiter im Süden liegt das Remo’s: Eine klassische kleine Münchner Boazn.

Die Bar Remo's in der Irisstraße 1 liegt ein bisschen versteckt, wer den Weg dorthin findet, wird dafür sofort freundlich begrüßt. Das Remo’s ist ein Treffpunkt für die Nachbarschaft, "Auswärtige" sind aber auch willkommen. Der Aperol Spritz wird hier ebenfalls im 0,3-Liter-Glas serviert und kostet günstige 6,50 Euro. Bei schönem Wetter bieten Bierbänke vor dem Lokal die Möglichkeit, seinen Drink mit nach draußen zu nehmen.

Bahnsteig und Bargenuss

Wenn nur wenig Zeit für einen kühlen Drink bleibt oder der nächste Zug in Pasing noch auf sich warten lässt, ist die RG Bar die naheliegende Adresse. In der Gleichmannstraße 6 gibt es hier in Bahnhofsnähe alles, was es braucht: schnellen, freundlichen Service, eine große Auswahl an Getränken und faire Preise. Der Aperol Spritz kostet 7,30 Euro und wird in der 0,4-Liter-Variante serviert. Zu der etwas gediegeneren Moon Bar sind es zu Fuß nur 5 Minuten.

In der Moon Bar kostet der Aperol sechs Euro. © Daniel von Loeper

In der Landsberger Straße 501 erwarten die Gäste elegant gepolsterte Sofas sowie gedimmtes Licht, das ein buntes Ambiente schafft. Die Drinks passen perfekt zum Setting: Der dunkelorangene Aperol Spritz kostet im 0,3-Liter-Glas lediglich 6 Euro.

Den gleichen Preis verlangt die Café Bar Ambasador in der Bodenseestraße 19 – hier allerdings für 0,4 Liter des herb-süßen Sommergetränks. Auch dieses Lokal setzt auf sanftes, teils buntes Licht, durch das eine entspannte Lounge-Atmosphäre entsteht. Die Gestaltung mit viel Holz gibt der Bar eine angenehme Wärme und ein zusätzliches Gefühl von Klasse.

Aperol für jede Uhrzeit

Für einen entspannten Brunch mit Freunden inklusive Daydrinking ist das Catwalk in der Mauerkircherstraße 2 genau der richtige Ort. Auf der Aperitif-Karte finden sich gleich fünf verschiedene Spritz-Variationen und jede kostet mit 7,90 Euro gleich viel. Egal ob mit Aperol, Sarti oder Ananas – die Menge des Sommerdrinks beträgt immer 0,4 Liter. Auf den Plätzen im Freien vor dem Eingang können Gäste in die Sonne blinzeln, die Räumlichkeiten sind hell und offen gestaltet.

Kellnerin Nina im Catwalk. © Daniel Loeper

Die Saluggas Bar in der Ostpreußenstraße 29 ist dagegen eher ein Ort für nachmittags oder abends. Hier erwartet die Gäste eine gemütliche Kneipenatmosphäre kombiniert mit hochwertigen Cocktails und vielen weiteren Drinks. Das Ambiente wird ergänzt von Elementen aus "Popkultur, Fantasy und Anime" – eine einzigartige Mischung. Die Aperitif-Preise sind identisch mit denen im Catwalk: 0,4 Liter für 7,90 Euro. Zusätzlich veranstaltet die Bar regelmäßig eigene Events wie eine Halloween-Party oder ein Grillfest.