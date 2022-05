Hier gibt es das 9-Euro-Ticket in München zu kaufen

Ab 1. Juni gilt das 9-Euro-Ticket – natürlich auch in München. Die Fahrkarten gibt es in der App, an Automaten und in den Kundencentern der MVG zu kaufen.

31. Mai 2022 - 12:32 Uhr | AZ

Das 9-Euro-Ticket startet zum 1. Juni. © MVG

München - Für neun Euro durch ganz München und sogar das ganz Land fahren: Das geht von Juni bis August. Mit dem 9-Euro-Ticket will die Bundesregierung die Bürger entlasten, zumindest drei Monate lang. Wie bekomme ich das 9-Euro-Ticket in München? Ab sofort kann man das 9-Euro-Ticket an allen Fahrscheinautomaten der MVG mit Touch-Display kaufen. In den MVG-Kundencentern ist das Ticket mittlerweile ebenfalls erhältlich. Das Ticket gibt es außerdem an allen Ticketautomaten der Deutschen Bahn und auch an den Kiosken, die bisher auch Tickets verkauft haben. Gibt es das 9-Euro-Ticket auch fürs Handy? Wer lieber ein Handyticket möchte, kann dieses ebenfalls erwerben: Das gibt es ab 1. Juni in der App MVG-Fahrinfo und auch in der "DB Navigator"-App der Deutschen Bahn. Die Tickets gelten dann jeweils einen Monat lang. Was passiert, wenn ich ein MVG-Abo habe? Wer ein MVG-Abo hat, braucht sich um nichts zu kümmern. Kunden profitieren laut MVG automatisch von den Vergünstigungen. Das gilt auch für die Ausbildungstarife der Schüler und Auszubildenden. Wer ein MVG-Abo besitzt, kann mit diesem Ticket während des Aktionszeitraums von Juni bis einschließlich August mit seiner Fahrkarte deutschlandweit den Regionalverkehr nutzen. 9-Euro-Ticket: Das sollten Abo-Kunden beachten Ebenfalls interessant: Kunden, die ein Abo-Ticket mit zeitlicher Beschränkung haben (Isarcard 9 Uhr, Isarcard 65 Übergang) dürfen nun auch ganztägig mit diesem Ticket im MVV unterwegs sein. Die zeitliche Einschränkung entfällt bis einschließlich August. Der Monatspreis wird unabhängig vom Abo-Modell für die Monate Juni, Juli und August mit dem Aktionstarif von neun Euro abgerechnet. "Wer seine Zeitkarte für ein Jahr im Voraus bezahlt hat, erhält im Aktionszeitraum pro Monat eine entsprechende Gutschrift", so die MVG. Wer überlegt, ein MVG-Abo abzuschließen, bekommt als Neukunde ab 1. Juni ebenfalls den 9-Euro-Vorteil. Außerdem erhalten Abo-Kunden zwei Freimonate. Kann ich das Ticket gleich für drei Monate kaufen? Das 9-Euro-Ticket gilt als Monatsfahrkarte im gesamten deutschen Nah- und Regionalverkehr. Wie die MVG mitteilt, kann man auch ein Ticket im Voraus für alle drei Monate für insgesamt 27 Euro kaufen. Aufgepasst, wer sein Ticket nicht am Ersten des Monats kauft: Dann gilt es jeweils nur bis zum Monatsende. Die MVG warnt, dass die Züge wegen der Aktionspreise zu Spitzenzeiten sehr voll werden können: "Das lässt sich nicht vermeiden, da die Personal- und Fahrzeugreserven begrenzt sind." Es wird darum empfohlen, wenn möglich Reisen im Vorfeld zu planen und Stoßzeiten zu vermeiden.