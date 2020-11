Helmut Kohl bekommt eine Straße in München

Helmut Kohl bekommt eine eigene Straße in München. Sie wird in den kommenden Monaten nach dem Altkanzler bekannt.

München - Helmut Kohl, der 2017 verstorbene Altkanzler (1982 bis 1998) wird Namensgeber für eine Straße in München.

Der Münchner Bundestagsabgeordnete Wolfgang Stefinger (CSU) teilte das am Wochenende mit. Stefinger hatte die Benennung der Straße nach dem oft "Kanzler der Einheit" genannten CDU-Politiker Anfang Oktober in einem Brief Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) vorgeschlagen.

"Passendes Umfeld gefunden"

Nun hat Stefinger, so schreibt er es in seiner Mitteilung, eine Antwort von der Stadt bekommen. Man habe "eine Verkehrsfläche in passendem Umfeld gefunden, die für die Ehrung einer Persönlichkeit von nationaler und internationaler Bedeutung angemessen ist". Wo diese ist, teilte die Stadt bislang nicht mit.

Fest steht zumindest schon, dass die Benennung der Straße oder des Platzes in den nächsten Monaten erfolgen soll.