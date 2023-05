Heißes Essen rund um die Uhr: Zweiter Pizza-Automat in München

Das Konzept scheint zu funktionieren: In Laim steht jetzt der zweite Pizza-Backautomat in München. Dort gibt es rund um die Uhr heiße Pizza.

Der zweite Pizzaautomat in München, beim A&O-Hostel in Laim.

München - Das Aufsehen war groß, als im vergangenen November der erste Pizza-Automat in München vorgestellt wurde. Der steht direkt an der Arnulfstraße 102 vor dem A&O-Hostel. Gut gelegen in der Nähe des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) und der Hackerbrücke, scheint das Konzept aufzugehen: Zu jeder Tages- und Nachtzeit gibt es dort eine heiße Pizza aus dem Automaten. Innerhalb von vier Minuten ist sie fertig gebacken.

Pizza rund um die Uhr: Zweiter Automat in Laim aufgestellt

Jetzt legt die Firma Bk World nach: Der zweite Pizza-Automat auf Münchner Boden steht in Laim. Genauer gesagt in der Landsberger Straße 338, im Innenhof des A&O-Hostels. Laut einer Mitteilung der Betreiberfirma ist der Automat "für alle Besucher zugänglich".

Es gibt am Automaten sieben verschiedene Sorten, von der klassischen Margherita (7,90 Euro) bis zur "Pollo Gigante" (9,90 Euro). Laut Betreiber sind die Automaten jeweils mit 96 tiefgefrorenen Pizzen bestückt, die dann bei Bestellung in kürzester Zeit gebacken werden.

Das Konzept "Pizza-Automat" ist auf Wachstumskurs: In Deutschland wurden im vergangenen Jahr insgesamt 40 Automaten in Betrieb genommen. Mittlerweile stehen auch schon einige in Österreich und in der Schweiz – weitere sollen folgen.