Harald Pickert ist neuer Präsident im Landeskriminalamt

Führungswechsel an der Spitze des LKA. Harald Pickert löst Robert Heimberger ab.

München - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat im Neuen Schloss Schleißheim den bisherigen Präsidenten des LKA, Robert Heimberger, in den Ruhestand verabschiedet.

Als Nachfolger wurde Harald Pickert in das Amt eingeführt. Pickert verfüge über vielfältige und langjährige Erfahrung in der Kripo und als Führungskraft, so Herrmann. Er schätze an Pickert vor allem seine außerordentliche Besonnenheit, hohe Sozialkompetenz und das große Fachwissen.

"Ich bin mir deshalb sicher, dass die Leitung des LKA mit seinen mehr als 1.900 Mitarbeitern bei Ihnen in den besten Händen ist", so der Innenminister. Beispielhaft nannte Herrmann Pickerts hervorragendes Engagement als Krisenmanager in Corona-Zeiten.

Robert Heimberger war fünf Jahre Chef des LKA. Heimberger sei ein herausragender Spitzenbeamter, lobte der Minister.