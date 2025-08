Hamster Josy steckt in der Klemme – Münchner Feuerwehr ist Retter in der Not

Dumm gelaufen für Hamster-Dame Josy. Als sie aus ihrem Häuschen will, bleibt sie mit dem Hinterteil im Loch stecken. Ihre Besitzerin ruft in der Not die Feuerwehr, die hilft der kleinen Josy aus der Klemme.

01. August 2025 - 10:37 Uhr

Hamster Josy in der Klemme. Wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung. © Berufsfeuerwehr München

Wir alle wissen: Es gibt Tage, da sollte man einfach zu Hause bleiben und sich die Bettdecke über den Kopf ziehen. Das gilt übrigens nicht nur an verregneten Sommertagen. Sei es drum, manchmal muss man auch einfach raus aus der eigenen Wohn-Höhle. So wie Hamster-Dame Josy aus Bogenhausen. Kalorien lassen manche Dinge "schrumpfen" Dabei blieb Josy am Freitagmorgen im Eingang ihres Häuschens stecken. Warum der Hamster-Dame ihre eigenen vier Wände quasi über Nacht schlagartig zu klein geworden sind, bleibt für immer Josys Geheimnis. War möglicherweise ein Kobold dafür verantwortlich, dass der Eingang über Nacht verkleinert, wie mancher bei der Feuerwehr spekuliert. Oder, eine andere Theorie der Helfer, war es vielleicht doch auf eine zuletzt konsumierte Köstlichkeit zurückzuführen? Hamster neigen gerne dazu, sich die berühmten Hamstertaschen vollzustopfen, aber dann wäre Josy mit dem Kopf und nicht mit dem Heck steckengeblieben. Jedenfalls saß Josy fest. Sie kam mit ihren Hinterbeinchen nicht mehr aus dem Häuschen. Frauchen vermochte ihrem keinen Liebling auch nicht zu helfen und rief deshalb am Freitagmorgen die Feuerwehr. Die kam auch blitzschnell in die Spilhofstraße. Sägearbeiten der besonderen Art Mit einem Stemmeisen und einer Säge gelang es den Feuerwehrleuten, die kleine Josy behutsam aus ihrer misslichen Lage zu retten. Sie konnte anschließend unverletzt an ihre Besitzerin übergeben werden. Über eventuelle Diätpläne für die Hamster-Dame liegen keine Informationen vor. Vielleicht sollte man einfach das Loch etwas vergrößern. Menschen kaufen sich ja auch eine Jeans eine Nummer größer, wenn die alte nicht mehr passt.