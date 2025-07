Dieser Nager war zu neugierig: Eichhörnchen muss von Feuerwehr befreit werden

Ein Eichhörnchen hat sich am Sonntag auf einem Balkon eines Mietshauses in der Maxvorstadt in einem Balkonnetz verfangen. Es wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit.

28. Juli 2025 - 11:30 Uhr

Der Mieter der Wohnung hatte den kleinen Besucher bemerkt, konnte das Tier aber nicht selbst befreien. © Berufsfeuerwehr München So schnell kann es passieren. Ein Eichhörnchen war am Sonntag etwas zu neugierig und kletterte auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Schleißheimer Straße in der Maxvorstadt. Dabei kam der kleine Nager einem Nylonnetz zu nahe, das an dem Balkon aufgespannt war. Ruckzuck saß das Eichhörnchen in den Maschen fest und konnte sich nicht mehr befreien. Schnippschnapp, das Eichhörnchen ist wieder frei Der Mieter der Wohnung bemerkte den Besucher, konnte das Tier aber nicht selbst befreien. Deshalb entschied er sich, die Feuerwehr zu rufen. Die Einsatzkräfte, die schnell zur Stelle waren, entfernten einige Teile des Netzes, um dem kleinen Tier zu helfen. Feuerwehrleute schneiden das Eichhörnchen mit einer Schere aus dem Netz. © Feuerwehr Anschließend nahmen sie das Eichhörnchen mit zur Feuerwache. Dort angekommen, richteten sie einen ruhigen Platz für das Eichhörnchen ein und befreiten es vorsichtig mit einer Haushaltsschere von den Fäden des Netzes. Das Eichhörnchen konnte schließlich wieder unverletzt in die Freiheit entlassen werden.