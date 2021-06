Hakenkreuze, Angriffe, Schmierereien: Münchner Staatsschutz ermittelt in mehreren Fällen

Rechte Schmierereien, Sachbeschädigungen und Körperverletzungen: Der Staatsschutz der Münchner Polizei ermittelt in mehreren Fällen.

München - Die Kommissariate 44 und 43 (politische motiverte Straftaten rechts und links) der Münchner Polizei ermitteln in mehreren Fällen, bei denen Zeugenhinweise nötig sind.

Erster Fall: Rassistische Beleidigung in Pasing

Am vergangenen Samstag, gegen 21.05 Uhr, rangierte ein 21-Jähriger seinen VW in eine Parklücke in der Nähe der Kreuzung Institutstraße und Schmiedwegerl. Als er bemerkte, dass er dabei von einer Person auffällig beobachtet wurde, sprach er diese an. Der Unbekannte beleidigte den 21-Jährigen rassistisch und zeigte ihm ein Messer.

Der Münchner stieg wieder in sein Auto und rief die Polizei. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Der Täter ist laut Polizei etwa 1,75 Meter groß und hat eine athletische Figur. Er hat kurze Haare und eine "west-nordeuropäische Erscheinung", zudem spricht er Hochdeutsch. Zum Tatzeitpunkt trug er ein mittelblaues T-Shirt, eine kurze blaue Hose sowie dunkle Turnschuhe. Er hatte ein Messer bei sich und trug In-Ear-Kopfhörer.

Zweiter Fall: Hakenkreuze in der Maxvorstadt

Zwischen Samstag- und Sonntagmittag, jeweils circa 12 Uhr, schmierten bislang unbekannte Täter im Bereich der Barer Straße und des Karolinenplatzes unterschiedliche Symbole und Schriftzüge, darunter auch ein Hakenkreuz, auf die Straße und an Laternen.

Außerdem wurden in diesem Bereich auch mehrere Fahrzeuge durch die Farbe beschädigt. Der dadurch entstandene Sachschaden beträgt insgesamt mehrere tausend Euro. Auch hier werden Zeugen gesucht.

Dritter Fall: Auseinandersetzung in der Isarvorstadt

Am vergangenen Montag, gegen 13.20 Uhr, brachten mehrere Frauen mit Farbe Schriftzüge auf dem Gehweg vor der Klinik in der Maistraße an. Die Schriftzüge thematisierten arbeits- und tarifpolitische Sachverhalte.

Als Beschäftigte des Klinikums die Personen darauf ansprachen, entwickelte sich ein Streit – zunächst nur verbal, später auch körperlich. Eine 20-jährige Beschäftigte wurde von den Unbekannten leicht verletzt.

Anschließend flüchteten die Täterinnen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Eine Person konnte von Zeugen beschrieben werden: Sie ist etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß und hat kurze Haare. Von den drei weiteren beteiligten Frauen gibt es keine Personenbeschreibung.

Auch hier ermittelt nun der Staatsschutz. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Fällen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 43, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.