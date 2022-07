Hackerbrücke: Zug entgleist, Polizei ermittelt

Beim Rangieren ist am Montagabend auf der Höhe Hackerbrücke ein Zug ohne Passagiere entgleist. Am Dienstag werden die Bergungsarbeiten fortgesetzt.

München - Kurz vor 18 Uhr am Montagabend entgleiste ein leerer Zug mit acht Wagen, der vom Hauptbahnhof in Richtung Hackerbrücke fuhr, um abgestellt zu werden. Wie die Bundespolizei mitteilt, hat nach ersten Ermittlungen ein Rangierbegleiter ein auf "Halt" gestelltes Lichtsignal zu spät erkannt.

Beim Rangieren ist an der Hackerbrücke ein Zug entgleist. © Bundespolizei

Obwohl der Zugführer schnell auf die Bremse trat, konnte er den Zug nicht mehr rechtzeitig vor einer Sperre stoppen, der mit rund 20 Stundenkilometern unterwegs war. Zwei Wagen fuhren über die Sperre und entgleisten in etwa auf der Höhe der S-Bahnhaltestelle Hackerbrücke.

Ein Wagen komplett, einer halb entgleist

Der erste Wagen entgleiste komplett und steckte dann im Gleisbett fest, der zweite etwa zur Hälfte. Noch am Montagabend hat die Deutsche Bahn die Aufräumarbeiten in Angriff genommen. Um den gänzlich entgleisten Wagen bergen zu können, werde wohl ein Bergezug benötig. Die Arbeiten werden am Dienstag fortgesetzt, ob sie dann bereits abgeschlossen werden können, ist noch nicht klar.

Ein Helikopter der Bundespolizei fotografierte den Unfallort. Wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte die Bundespolizei am Montag noch nicht abschätzen. Verletzte gab es bei dem Unfall keine.