Hacker-Pschorr Bayern-Pokal zum Wies’n-Start in Daglfing

Pferderennen und München - da denkt man sofort an das erste Oktoberfest 1841 und an die Theresienwiese und natürlich an die Trabrennbahn in München-Daglfing die in diesem Jahr ihren 120. Geburtstag feiern kann.

12. September 2022 - 14:32 Uhr

Die im Münchner Osten gelegene Traditions-Bahn bietet am ersten Wies’n-Sonntag, den 18. September einen Renntag der Extraklasse und so lohnt sich ein Ausflug zu den schnellen Trabern auf jeden Fall. Im Mittelpunkt eines an Highlights reichen Rennprogramms das mit freiem Eintritt aufwartet, steht der Hacker-Pschorr Bayern-Pokal in dem Deutschlands beste ältere Traber an den Start gehen und um Rennpreise in Höhe von 20.000 EUR kämpfen.

Es werden wieder viele spannende Rennen zu sehen sein. © fotofinish.de

Ein zweites Top-Highlight ist der Gestüt Mutzenhof - Gold-Cup in dem die besten Dreijährigen-Pferde des Landes um 33.000 EUR Gesamtrennpreis kämpfen werden. Außerdem am Start sind die Zweijährigen im TCT München-Cup um stattliche 11.000 EUR.

Wer gewinnt wohl dieses Mal? © fotofinish.de

Neben den sportlichen Highlights wartet im Traberstadl und im Sulky-Treff ein feines gastronomisches Angebot, welches den Aufenthalt in Daglfing auch kulinarisch zum Erlebnis macht. Lohnen sollte es sich außerdem eine Wette am Toto zu platzieren. So wird der Sonntag in Daglfing einige lukrative Wettchancen bieten womit der ein oder andere große Gewinn möglich sein kann.

Der Hacker-Pschorr Bayern-Pokal 2022 am Sonntag, den 18.09.2022 ab 13:30 Uhr auf der Trabrennbahn München-Daglfing.

Der Eintritt ist frei! Eintrittskarten sind nicht erforderlich!