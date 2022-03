Gutes vereint: Jetzt spenden und gemeinsam erfolgreich sein!

Die große Spendenaktion geht in die Schlussphase: Noch bis einschließlich 27.03. können Sie tolle Projekte in München unterstützen – und dabei selbst gewinnen.

17. März 2022 - 07:05 Uhr

Seit zweieinhalb Wochen gehen Spenden bei der ein: Damit unterstützen großzügige Menschen Münchner Vereine, die mit tollen Projekten Gutes tun wollen, aber auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind. Gesammelt wird noch bis zum Sonntag nächster Woche: So lang läuft die große Spendenaktion "Gutes vereint" der AZ und der .

Igelstation Gröbenzell

Ein Projekt hat das Finanzierungsziel bereits jetzt übertroffen: Für die , die engagierte Tierfreunde gemeinsam mit dem Tierschutzverein Fürstenfeldbruck in Gröbenzell errichten wollen, wurden bereits – die Igelfreunde liegen damit schon 40 Prozent über ihrem Finanzierungsziel.

Sie können noch bis zum 27.03. dafür spenden – wie auch für die drei weiteren Projekte, die sich in der Vorauswahl von "Gutes vereint" durchgesetzt hatten. Diese liegen von der angestrebten Summe noch deutlich entfernt und könnten Ihre Unterstützung somit gut gebrauchen.

KinderLeicht e.V.

Zum Beispiel : Der Verein bietet Workshops an Schulen an, in denen Jugendliche lernen, wie weniger Lebensmittel im Abfall landen. Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten in den Kursen verschiedene Aspekte des Themas Lebensmittelverschwendung: Sie lernen, wie man bestimmte Produkte richtig lagert und wie man mit Rezeptvorgaben umgehen sollte, bei denen etwa eine halbe Zwiebel oder andere frische Lebensmittel übrig bleiben. Sie bekommen Tipps, wie man Produkte lecker verwerten kann, die ansonsten bald verkommen würden. Und sie erfahren, was unsere Ernährungsgewohnheiten mit dem Klimawandel zu tun haben.

Das Team von KinderLeicht e.V. um Gründerin Agnes Streber (Mitte). © KinderLeicht

Der Verein hat schon über 2.000 Münchner Jugendliche mit diesen Workshops erreicht. Künftig sollen sie in ganz Bayern stattfinden – und dafür braucht der Verein KinderLeicht e.V. Ihre Spenden.

MTV München

Der MTV München von 1879 e.V. sammelt für sein beliebtes Ferienprogramm Fanni.Club. Das ist gerade in Pandemiezeiten besonders wertvoll, da es Familien während der schulfreien Zeit entlastet und die Kinder und Jugendlichen Ferien in der Gemeinschaft machen können – an der frischen Luft und mit viel Bewegung. Je nachdem, in welcher der drei Vereinsanlagen des sie teilnehmen, können sie an der Kletterwand bouldern, Tennis spielen oder andere Sportarten ausprobieren.

Die Kleinen haben viel Spaß beim Ferienprogramm des MTV München. Mit den Spenden von "Gutes vereint" sollen künftig auch Kinder aus Familien teilnehmen dürfen, die sich die Gebühren nicht leisten können. © MTV München

Doch viele Eltern können sich die Gebühren nicht leisten. Um deren Kindern die Teilnahme zu ermöglichen, hat sich der MTV bei „Gutes vereint“ beworben. Mit den Spenden sollen zudem neue Workshops zu den Themen Nachhaltigkeit und Naturbildung finanziert werden. Die Kinder sollen in diesen Workshops zum Beispiel Spuren von Tieren suchen oder ihr Wissen über Bäume erweitern.

Leb Bunt e.V.

Das Ziel der gemeinnützigen Initiative "Leb Bunt e.V." ist, Senioren und Einwanderer zusammenzubringen. Letztere können so schneller Deutsch lernen. Früher trafen sich die Teilnehmer des Programms bei Kulturnachmittagen, Spaziergängen und Quizabenden – doch dann kam die Pandemie dazwischen.

Da hatte der Verein die Idee, Brieffreundschaften zu stiften. Damit sich die Schreibenden viel zu sagen haben, nennen alle Teilnehmer erst mal ihre Interessen, Hobbys, Ausbildungen und Berufe. Dann bringt Lisi Brizuela von " " die passenden Personen zusammen.

Mit den "Bunten Briefen" hat die Initiative schon über hundert Menschen miteinander in Kontakt gebracht, die meisten davon kommen aus München und Umgebung. Aber auch Leute aus Berlin oder Köln haben sich schon gemeldet.

"Leb Bunt e.V." vermittelt Brieffreundschaften zwischen Einwanderern und Senioren: eine Win-Win-Situation. © Leb Bunt

Um das Projekt fortführen zu können, ist der Verein auf Spenden angewiesen. Kosten entstehen nicht nur für die Verwaltung und Bewerbung des Projekts, sondern auch für Papier, Briefumschläge, Briefmarken und Postkarten. "Bunte Briefe" stellt all das für die Teilnehmer zur Verfügung. Denn alle Senioren und Einwanderer sollen mitmachen können, auch diejenigen, die sich ansonsten die Brieffreundschaft aus finanziellen Gründen nicht leisten könnten.

5 € können Großes bewirken- Spenden Sie jetzt und gewinnen Sie selbst!

Sie können all diese tollen Projekte unterstützen, indem Sie bis zum 27.03. spenden! Und das Beste: Für jeden Unterstützer, der mindestens fünf Euro spendet, legt "Gutes vereint" zehn Euro drauf. So werden aus fünf Euro automatisch 15 Euro für die gute Sache! Und wenn 80 Prozent des Finanzierungsziels erreicht sind, zahlt "Gutes vereint" auch noch den Rest der angestrebten Summe. Ein Beispiel: Der MTV München strebt 5.000 Euro an, doch nur 4.000 Euro müssen gesammelt werden. Die restlichen 1.000 Euro füllt die Initiative der AZ und der Münchner Bank eG auf.

Auch die Spender selbst können profitieren: Denn wir verlosen unter ihnen drei tolle Preise. Die Münchner Bank kauft bei Geschäften, die Kunde bei ihr sind, Gutscheine und verlost sie unter allen Spendern.

Tolle Preise warten auf Sie!

So können Sie ein Blumen-Abo bei in der Nymphenburger Straße 187 gewinnen. Es hat einen Wert von 300 Euro: Der Gewinner kann sich jeden Monat einen tollen Strauß aussuchen! Zudem verlosen wir einen Gutschein im Wert von 200 Euro bei in Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Das Fachgeschäft bietet alles, was Fahrradfans und Radsportler brauchen – übrigens auch in seinem Online-Shop. Schließlich können Spender auch noch einen 100-Euro-Gutschein für die gewinnen: Diese liefert regionale Lebensmittel mit E-Autos direkt an die Haustür.

Machen Sie mit: Sie können noch bis zum Sonntag, den 27. März spenden und den Vereinen helfen, ihre wichtigen Projekte umzusetzen. Jeder Betrag hilft!