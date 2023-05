Gute Nachrichten für Vierbeiner und Besitzer: Stadtwerke München weiten Hundebadetag aus

Nach einigen erfolgreichen Jahren findet der Hundebadetag auch in diesem Herbst wieder statt – und das sogar an vier Tagen.

Auch in diesem Jahr heißt es für viele Hunde in München wieder: Ab ins kühle Nass am Hundebadetag! (Archivbild)

München - Für alle Hundebesitzer und ihre Vierbeiner in München gibt es für diesen Sommer erfreuliche Nachrichten: Die Stadtwerke weiten den Hundebadetag von einem auf vier Tage aus.

Stadtwerke München reagieren auf Antrag aus dem Stadtrat

Damit reagieren sie auf einen Antrag, der Fraktion aus CSU und Freien Wählern im Stadtrat. So werde der Hundebadetag in diesem Jahr – neben dem Dantebad in Gern – auch im Ungererbad in Schwabing stattfinden. Darüber hinaus werde der Hundebadetag in den beiden genannten Bädern auf jeweils zwei Tage ausgeweitet, so die Stadtwerke.

Einer möglichen zeitlichen Verlängerung erteilten die Stadtwerke hingegen eine Absage. Grund dafür sei, dass zwischen Saison- und Beschäftigungsende der Sommer-Saisonkräfte nur ein sehr kurzes Zeitfenster liege.

Konkrete Daten sind noch unklar

Die genauen Daten für die Hundebadetage stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest, erfahrungsgemäß werden sie jedoch nach dem Ende der Freibadsaison und damit ab September stattfinden.