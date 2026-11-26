Nach Jahren voller Ersatzbusse und Pendelzüge fahren U3 und U6 im Münchner Süden wieder durchgehend – allerdings nur bis April 2027. Dann beginnt die finale Bauphase mit neuen Sperrungen, Umleitungen und Ersatzlinien, die den Alltag vieler Fahrgäste erneut durcheinanderwirbeln werden.

Vom U-Bahnhof Marienplatz fahren täglich Tausende Fahrgäste Richtung Süden auf der U3 und U6 und mussten wegen Bauarbeiten öfters umsteigen. Die Linien sind zusammen die Hauptverkehrsader Münchens. Nun gibt es eine Atempause.

Zur Wiesn fuhren U3 und U6 mal kurz normal. Ansonsten leben die Fahrgäste auf diesen beiden sehr wichtigen Linien seit langer Zeit mit Ersatzbussen, Pendelverkehr und Stationssperrungen. Doch an diesem Samstag endet endlich, endlich die zweite Bauphase der Sanierungsarbeiten, bei denen die in die Jahre gekommenen U-Bahnhöfe, Schienen und Weichen erneuert werden.

Erneut mussten Fahrgäste in den Schienenersatzverkehr oder auch in Pendelzüge zwischen Implerstraße und Goetheplatz umsteigen. Nun also gibt es erneut ein vorübergehendes Ende der nervigen Unterbrechungen. Doch diesmal nicht nur wenige Wochen, wie zur Wiesn-Zeit. Ab Samstag, den 28. November, 4 Uhr, werden die Züge der Linien U3 und U6 südlich des Marienplatzes lückenlos durchfahren, ganz ohne Pendelzüge und ganz ohne Schienenersatzverkehr. Und zwar bis 12. April 2027.

Wertvolle Zeit im Alltag

Gerade zur Weihnachtszeit, zum Jahreswechsel und ganz allgemein in den Wintermonaten ist das für alle Münchnerinnen und Münchner bestimmt ein großer Segen – und spart wertvolle Zeit im Alltag.

Die MVG untertreibt da fast ein wenig: „Das ist jetzt eine kleine Atempause für die Fahrgäste, die ja schon zwei Umbauphasen mitgemacht haben“, sagte Matthias Korte, Leiter Mobilitätsmanagement bei der MVG, während der Vorstellung des MVG-Baustellenplans für 2027 am vergangenen Mittwoch.

Vor den Sommermonaten beginnt dann allerdings schon wieder die Bauzeit. Die letzte Bauphase Drei startet am 12. April 2027 und endet am 1. August, mit folgenden Einschränkungen. U3 und U6 können südlich des Marienplatzes wieder nicht mehr lückenlos verkehren. Die U3 teilt sich in zwei Abschnitte, zwischen Fürstenried West und Implerstraße sowie zwischen Sendlinger Tor und Moosach.

Zwei Buslinien schließen die Lücken ab Bauphase Drei

Die U6 fährt dann nur noch zwischen Klinikum Großhadern und Implerstraße sowie Sendlinger Tor und Garching-Forschungszentrum beziehungsweise Fröttmaning. Zwei Ersatzbuslinien schließen die Lücken: U6 zwischen Implerstraße und Sendlinger Tor sowie die X6 als Direktverbindung zwischen Hauptbahnhof und Implerstraße.