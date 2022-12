Gute Nachrichten aus München: Für Lehrlinge baut die Stadt günstigen Wohnraum

Im Advent gibt's täglich eine gute Nachricht: Heuer wurde das Azubiwerk gegründet.

Bis 2024 sollen in München durch das Azubiwerk rund 1.000 neue Wohnungen entstehen. (Symbolbild)

München - Für Studenten bietet das Studentenwerk günstige Wohnungen an. Doch für Azubis gab es etwas vergleichbares bisher nicht - dabei reicht ihr Lohn meistens auch nicht, um in München eine Miete zu bezahlen.

Dieses Jahr hat die Stadt gehandelt und das Azubiwerk gegründet. Zumindest für einen Teil der 42.000 Azubis in München ist das eine tolle Nachricht. Denn das Azubiwerk soll - wie der Name schon andeutet - eben so ähnlich wie das Studentenwerk funktionieren und günstigen Wohnraum für Lehrlinge anbieten.

Erschwingliche Miete: nicht mehr als 350 Euro

Das erste Wohnheim mit insgesamt 221 Wohneinheiten entsteht momentan am Hanns-Seidel-Platz in Kooperation mit der städtischen Wohnbaugesellschaft Gewofag. Der Bezug ist für Anfang 2023 geplant.

Die Miete soll für die Auszubildenden nicht höher als 350 Euro warm sein. Denn entweder bezahlen die Unternehmen oder die Stadt einen Anteil dazu. Der Plan der Stadt ist allerdings ambitioniert: Bis 2026 sollen in München 1.000 Wohnheimplätze für Azubis geschaffen werden. Die Idee dazu hatten übrigens ursprünglich die Münchner Jusos, die Jugendorganisation der SPD. Ein ähnliches Projekt gibt es bisher nur in Hamburg.