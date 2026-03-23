Grünen-Chef Banaszak will beim Wiesn-Anstich dabei sein

Grünen-Chef Felix Banaszak hofft auf eine Einladung zum Wiesn-Anstich – und freut sich auf einen besonderen Moment beim Oktoberfest.

Berlin

Grünen-Chef Felix Banaszak möchte dabei sein, wenn der designierte neue Münchner Oberbürgermeister Dominik Krause als erster Grüner das Oktoberfest eröffnet. Er habe mit seinem Glückwunsch an Krause die Erwartung verbunden, zum Fassanstich eingeladen zu werden, sagte Banaszak in Berlin.

Er finde die Vorstellung, dass Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die erste Maß Bier des Abends von einem grünen Oberbürgermeister serviert bekomme, "einfach auch persönlich eine schöne", sagte Banaszak. "Und da will ich gerne dabei sein, und ich freue mich auf die Wiesn." Zwischen Söder und den Grünen gibt es wenig politische Sympathien.