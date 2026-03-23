AZ-Plus

Grünen-Chef Banaszak will beim Wiesn-Anstich dabei sein

Grünen-Chef Felix Banaszak hofft auf eine Einladung zum Wiesn-Anstich – und freut sich auf einen besonderen Moment beim Oktoberfest.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Der Grünen-Vorsitzende Felix Banaszak freut sich auf das Oktoberfest.
Der Grünen-Vorsitzende Felix Banaszak freut sich auf das Oktoberfest. © Kay Nietfeld/dpa
Berlin

Grünen-Chef Felix Banaszak möchte dabei sein, wenn der designierte neue Münchner Oberbürgermeister Dominik Krause als erster Grüner das Oktoberfest eröffnet. Er habe mit seinem Glückwunsch an Krause die Erwartung verbunden, zum Fassanstich eingeladen zu werden, sagte Banaszak in Berlin. 

Er finde die Vorstellung, dass Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die erste Maß Bier des Abends von einem grünen Oberbürgermeister serviert bekomme, "einfach auch persönlich eine schöne", sagte Banaszak. "Und da will ich gerne dabei sein, und ich freue mich auf die Wiesn." Zwischen Söder und den Grünen gibt es wenig politische Sympathien.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.