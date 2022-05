Grüne kämpfen um das Direktmandat in Moosach

Benjamin Adjei bekommt Konkurrenz: Martin Züchner tritt auch an.

Martin Züchner will für die Grünen in den Landtag.

Moosach - Bis zur Landtagswahl in Bayern dauert es zwar noch über ein Jahr. Um das Direktmandat in Moosach kämpfen Politiker bereits - zwischen, aber auch innerhalb ihrer Parteien: Benjamin Adjei (32), der bei der letzten Wahl als erster Grüner überraschend gewann, hat einen Konkurrenten:

Gegenkandidat plant "Wettstreit der besten Ideen"

Martin Züchner (49) bewirbt sich ebenfalls. Er sitzt seit zwei Jahren für die Grünen im Bezirksausschuss Neuhausen-Nymphenburg und ist Sprecher des Ortsverbands dort. Züchner lebt seit 2009 am Hirschgarten, also im Wahlkreis - anders als Adjei.

Züchner betont, dass er mit seiner Kandidatur einen "Wettstreit der besten Ideen" auslösen wolle. Außerdem gibt es persönliche Gründe: Sein politisches Engagement stoße im Ehrenamt an Grenzen.

Knapp 20 Jahre trennen die beiden Kandidaten

Was ihn von Adjei unterscheidet? Ganz offensichtlich: das Alter. Züchner ist Ende 40, Benjamin Adjei Anfang 30. In diesen fast 20 Jahren konnte Züchner Erfahrungen machen, die seine politische Haltung prägten. Zum Beispiel: Vater zweier Kinder werden und feststellen, dass Beruf und Familie nicht überall (und für Frauen und Männer nicht im gleichen Maß) vereinbar sind.

Mehr Gerechtigkeit ist Zürcher wichtig - auch, wenn es um die Lebensverhältnisse in Bayern geht. Züchner stammt aus einer Handwerkerfamilie in einem Dorf in Nordrhein-Westfalen. Für den Urlaub hätten seine Eltern immer sparen müssen. Er studierte später Stadt- und Regionalplanung, arbeitet heute als Berater.

Benjamin Adjei zeigt sich dennoch selbstbewusst

All das hätte Adjei mit 32 gar nicht schaffen können. Trotzdem hofft er, mit einer Erfahrung besonders zu punkten, die er Züchner in jedem Fall voraus hat: Er ist bereits seit fast vier Jahren Abgeordneter und er hat schon einmal für die Grünen eine Wahl gewonnen. "Die Grünen wissen, was ich für eine gute Arbeit geleistet habe", davon ist Adjei überzeugt.