CSU-Politiker Alexander Dietrich will in den Landtag

Der Personalreferent von der CSU tritt in Moosach als Direktkandidat an.

Alexander Dietrich (CSU) will nächstes Jahr in den Landtag.

München - Der Personalreferent der Stadt Alexander Dietrich (CSU) will für den Bayerischen Landtag kandidieren. Der CSU-Parteivorstand habe sich einstimmig dafür ausgesprochen, dass er im Stimmkreis Moosach antreten soll, teilt Dietrich mit. "Diese Geschlossenheit ist ein großes Zeichen", sagt Dietrich. Voraussichtlich im September entscheiden die Delegierten über die Kandidaten.

SPD und Grüne wählten neuen Personalreferenten

Dass sich in Alexander Dietrichs Karriere etwas verändert, war bereits im Winter klar. Da kündigten Grüne und SPD an, dass sie Dietrich nicht mehr als Chef der städtischen Personalabteilung haben wollen - weil er das falsche Parteibuch hat. Stattdessen wählten sie vor kurzem den SPDler Andreas Mickisch. Bis zuletzt kämpfte Dietrich, ein promovierter Jurist, um den Posten.

Auch um das Mandat in Moosach wird der 46-Jährige kämpfen müssen. Denn bei der letzten Landtagswahl gelang Benjamin Adjei (31) dort eine kleine Sensation. Der Grüne setzte sich gegen die CSUlerin Mechthilde Wittmann durch, die damals immerhin Integrationsbeauftragte der Staatsregierung war.

Alexander Dietrich ist gebürtiger Moosacher

Adjei hingegen war ein Unbekannter, der nicht mal in Moosach, sondern in Taufkirchen lebte. Das könnte (sofern Adjei noch mal antritt) Dietrichs Vorteil sein: Er wuchs in Moosach auf und lebt bis heute dort.