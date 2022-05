Grün-Rot will Solaranlage auf Hauptbahnhof-Dach bauen

Die Rathauskoalition beantragt, eine Solaranlage auf das Dach des Münchner Hauptbahnhofs zu bauen. Es könnte wohl die größte zusammenhängende Fläche für eine Solaranlage in der Innenstadt sein.

München - Es ist eines der Mega-Bauprojekte in München: Der Hauptbahnhof wird komplett saniert und umgebaut, 2030 soll der Umbau abgeschlossen sein.

Die Stadtratsfraktion von SPD/Volt und der Grünen - rosa Liste fordert nun in einem Antrag, auf das noch zu sanierende große Flachdach des Hauptbahnhofs eine großflächige Solaranlage zu bauen. Konkret geht es dabei um die Fläche über den Gleisen.

Zudem solle das Planungsreferat rechtlich prüfen, ob die Deutsche Bahn möglicherweise auch zum Bau einer solchen Anlage verpflichtet werden kann.

Bisher ist der Bau einer Solaranlage auf dem Dach aus statischen Gründen nicht vorgesehen, schreiben die Stadtratsfraktionen in ihrem Antrag. "Das ist so nicht akzeptabel – es handelt sich ggf. um die größte zusammenhängende Fläche für eine mögliche Solaranlage in der Münchner Innenstadt." Deshalb müsse die Stadt und Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) "alle verfügbaren Mittel ergreifen, um die Deutsche Bahn zur Installation einer entsprechend großflächigen Anlage zu verpflichten".