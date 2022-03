Grün-Rot will Günstig-Ticket für alle unter 21

Für sie soll ein 365-Euro-Ticket eingeführt werden, fordert die Rathaus-Koalition.

München - U-Bahn, Bus und Bahn fahren geht für junge Menschen zu schnell ins Geld, finden die Rathauspolitiker von Grünen und SPD. Die Rathauskoalition fordert nun, dass für alle unter 21 Jahren und Studenten ein 365-Euro-Ticket eingeführt wird.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) solle dazu mit den MVV-Landkreisen und dem Freistaat Verhandlungen aufnehmen. Grün-Rot sieht vor allem den Freistaat in der Pflicht, für das Ticket Zuschüsse bereitzustellen. Derzeit gibt es das 365-Euro-Ticket nur für Schüler und Azubis, wer eine Ausbildung sucht, kann es beispielsweise nicht nutzen.

365-Euro-Ticket: Günstig und leicht verständlich

"Für einen Euro alle öffentlichen Verkehrsmittel im MVV-Gebiet nutzen: Das ist günstig und leicht verständlich. So können wir junge Menschen dauerhaft an den ÖPNV binden", sagt Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne). Für Studenten sollte das 365-Euro-Ticket schon eingeführt werden, derzeit scheitert es an der Finanzierung. Grün-Rot fordert, das bald zu klären. Auch Studenten sollen für 365 Euro im Jahr MVV fahren dürfen, so die Koalition im Rathaus