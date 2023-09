Großflächiger Stromausfall in München: Notrufnummern gestört – Oktoberfest nicht betroffen

Stromausfall in München: Am Dienstagvormittag ist in einem großflächigen Gebiet rund um die Schwanthalerhöhe und Sendling der Strom ausgefallen. Auch die Notrufnummern 110 und 112 sind teilweise gestört.

19. September 2023 - 12:23 Uhr | AZ

Stromausfall in München. (Symbolfoto) © Frank Sorge/Imago

München - Seit etwa 11 Uhr gibt es einen größeren Stromausfall in München – betroffen sind die Stadtteile Schwanthalerhöhe, Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt und Sendling. In der Störungs-App der Stadtwerke München zeigt es eine großflächige Störung. © Screenshot/Störungen Stadtwerke München Kein Stromausfall auf dem Oktoberfest in München Zunächst war befürchtet worden, dass auch das Oktoberfest betroffen sein könnte – doch die Stadtwerke München (SWM) konnten Entwarnung geben. Die Störung sei vor allem rund um den U-Bahnhof Implerstraße in Sendling, so eine Sprecherin auf AZ-Anfrage. Es komme laut Stadtwerken "aufgrund eines technischen Defekts" zu Versorgungsunterbrechungen. Was genau die Ursache ist und wann die Störung behoben werden kann, ist laut SWM nicht bekannt. Notrufnummern 110 und 112 gestört Die Feuerwehr teilte jedoch mit, dass sie um 11.21 Uhr wegen eines brennenden Trafohäuschens in der Daiserstraße alarmiert worden sei. Die Ursache dafür sind offenbar Bauarbeiten. Vom Stromausfall betroffen sind laut Feuerwehr die Gebiete Sendling und Ludwigsvorstadt, ebenso die Notrufnummern 110 und 112. Die Nina-Gefahreninformation zeigt zudem einen Ausfall von Ampelanlagen und weitere Versorgungsunterbrechungen.