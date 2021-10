Großfahndung: Mädchen (14) in Bogenhausen erstochen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist im Münchner Osten im Stadtteil Denning ein Teenager gewaltsam ums Leben gekommen. Derzeit läuft die Fahndung nach dem ebenfalls minderjährigen Ex-Freund des Mädchens.

Bogenhausen - Der Notruf erreichte die Polizei in den frühen Morgenstunden: In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist nach Polizeiangaben im Münchner Stadtteil Bogenhausen eine 14-Jährige in ihrem Elternhaus durch Stichverletzungen getötet worden. Die Tat ereignete sich im Stadtteil Denning nahe der Westpreußenstraße/Stargarder Straße.

Mädchen stirbt nach Stichverletzungen im Elternhaus

"Dem Namen nach zu urteilen ist die getötete Person deutscher Herkunft", so ein Polizei-Pressesprecher zur AZ. Gesucht wird derzeit nach dem 17-jährigen Ex-Freund des Mädchens.

Auf Anfrage der AZ bestätigt die Münchner Polizei am Sonntagmorgen, dass gegen 7.30 Uhr ein entsprechender Anruf einging. Passiert sei der Vorfall in der Nacht. Seither fahnden Hundertschaften im Umfeld des Tatorts nach dem Tatverdächtigen. Auch ein Polizei-Hubschrauber kreist zur Stunde über Denning.

Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.