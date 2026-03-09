Großer Jubel beim Wahlabend: Dominik Krause übertrifft alle Erwartungen

Bei der Grünen-Wahlparty der Grünen herrscht Wiesn-Stimmung, als OB-Kandidat Dominik Krause ein überraschend starkes Ergebnis feiert. Mit 29,4 Prozent gelingt ihm eine beeindruckende Aufholjagd auf Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD). Emotionale Momente – darunter ein Kuss mit Verlobtem Sebastian Müller – prägen den Abend.

Der Grüne OB-Kandidat Dominik Krause und sein Verlobter Sebastian Müller strahlen bei der Wahlparty in der Muffathalle am Sonntagabend förmlich um die Wette.

Da ist doch tatsächlich ein bisserl Wiesn-Stimmung bei der Wahlparty der Grünen in der Muffathalle. Grund für das euphorische Mitgrölen der Anhänger zum Wiesn-Hit „Bella Napoli“ ist freilich der Held des Abends: OB-Kandidat Dominik Krause. „Dominik, Dominik, Dominik“, rufen sie, als sein Weg durch die jubelnde Menge auf der Bühne endet – neben ihm: sein Verlobter Sebastian Müller. Für den gibt es auch direkt einen freudigen Kuss.

Wiesn-Stimmung auf Grünen-Wahlparty: „Das ist der Wahnsinn!“

„Das ist der Wahnsinn!“, sind die ersten Worte des Grünen an seine Anhänger. Krause hat an diesem Abend die Erwartungen übertroffen. 29,5 Prozent hat er bei der OB-Wahl geholt und damit eine schier unglaubliche Aufholjagd auf den amtierenden OB Dieter Reiter (SPD) hingelegt. Er habe sich auf die Rede vorbereitet, sagt Krause, „aber keine der möglichen Eventualitäten waren für dieses Ergebnis gedacht“. Damit ist Krause an diesem Abend nicht allein.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Flourish). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Flourish über den Consent-Anbieter verweigert

Im Vorfeld hätte wohl keiner der Anwesenden mit einem derartigen Abschneiden ihres jungen Kandidaten gerechnet. Die grüne Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, Mona Fuchs, verrät der AZ noch vor der Bekanntgabe der ersten Ergebnisse ihre Wünsche für den Abend: „Das Beste wäre natürlich, wenn wir stärkste Kraft werden und Dominik Krause OB wird“, sagt sie. Freilich sei da aber auch eine ordentliche Portion Optimismus dabei. Bei der Stadtratswahl lagen die Grünen bis zum späten Abend noch auf Augenhöhe mit der CSU und weit vor der SPD.

Die grüne Menge feiert ihren OB-Kandidaten wie einen Superstar. © Andreas Gregor/Grüne München

Wahlkampf geht weiter: "Es geht um alles"

Zumindest der zweite Wunsch ist dafür jetzt wahrscheinlicher denn je. Damit das gelingt, geht die Arbeit für die zahlreichen Wahlkämpfer an diesem Montag direkt weiter. So mahnt auch Krause auf der Bühne scherzhaft: „Feiert nicht zu viel, denn morgen geht es rund. Die nächsten zwei Wochen geht es um alles.“ Die Anwesenden geben an diesem Abend freilich ordentlich Gas – nachvollziehbar.

Auch Krause verrät der AZ im Anschluss, noch den ein oder anderen Sektkorken knallen zu lassen. „Wir konnten es gar nicht glauben“, sagt Krause über den Moment, als die ersten Ergebnisse einliefen. Vom Gefühl her habe er zwar mehr Rückenwind als Kontrahent Clemens Baumgärtner (CSU) gehabt, „dass es so eine starke Aufholjagd auf Dieter Reiter gibt, hätten wir aber nicht erwartet“.

Krause-Verlobter spricht in der AZ: "Habe ihm den Rücken freigehalten"

Die Ergebnisse hat Krause zunächst im kleinen Kreis verfolgt. Mit dabei war freilich auch Sebastian Müller. Der Moment, als die ersten Ergebnisse reinkamen, war euphorisch – und sie hätten sich direkt in den Armen gelegen, verrät Müller der AZ. Für ihn sei der Wahlkampf von „positivem Stress“ geprägt gewesen. Seinen Verlobten unterstützt habe er, indem er „das Management zu Hause“ übernommen habe. „Ich habe ihm den Rücken freigehalten.“

An diesem Montagfrüh geht es direkt weiter für Krause, sagt er. Die Themen würden dieselben bleiben, erklärt er mit Blick auf den bevorstehenden Stichwahl-Wahlkampf. Man werde weiterhin alles daran setzen, jeden Tag in der Stadt unterwegs zu sein.

Für seinen Verlobten gab es auf der Bühne einen Kuss. "Ich habe ihm den Rücken freigehalten", sagt der in der AZ. © Niclas Vaccalluzzo

Ob sein starkes Ergebnis auch mit den jüngsten Fehltritten von OB Reiters zusammenhängt, darüber will Krause nicht spekulieren. Ob der Wahlkampf zur Stichwahl – anders als bisher – nun kämpferischer werden müsse? Auch das verneint Krause. „Wir hatten bisher einen fairen Wahlkampf und das ist ein Mehrwert, dass es ein Ringen in der Sache gibt und nicht persönliche Angriffe.“

Grüner bald OB? "In der Stichwahl ist alles möglich"

Krause ist optimistisch, dass ihm ein Sieg gelingen kann. „In der Stichwahl ist alles möglich. Und nachdem wir heute ein Ergebnis sehen, das wir nicht für möglich gehalten hatten, gilt das gleich zweimal“, sagt er. Dass ein Grüner in die Stichwahl kommt, sei schon historisch, und er werde alles dafür tun, dass es eine weitere historische Sensation geben wird.