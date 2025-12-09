Dank der Spendenaktion "Gutes vereint" können vier Vereine wichtige Projekte umsetzen. Zur Spendenübergabe kam auch ein besonderer Gast.

Die Abschlussfeier der Spendenaktion " " ist berührend: Im Stammhaus der am Frauenplatz sind die Vertreter der Vereine zusammengekommen, für die in den vergangenen Wochen Spenden gesammelt wurden. Alle schildern eindrücklich, wofür sie sich ehrenamtlich einsetzen – und einer macht das so plastisch, dass die Spendenübergabe besonders in Erinnerung bleiben wird.

Ein schöner Mehrwert: Bei der Spendenübergabe kommen die Vertreter der Vereine untereinander und mit anderen Gästen ins Gespräch. © Bernd Wackerbauer

Der Lehrer und ehrenamtliche Falkner Alfred Aigner leitet seit 40 Jahren eine Auffangstation für Greifvögel und Eulen in . Bei der Preisübergabe berichtet er, wie er sich um verletzte und kranke Tiere kümmert – und dann sagt er wie nebenbei zu den Gästen: "Ich hätte jetzt auch noch einen Patienten mitgebracht, damit Sie sich mal vorstellen können, wie toll diese Geschöpfe sind."

Alle Zuhörer rätseln, was er meinen könnte. Aigner geht zu einem Umzugskarton, den vorher niemand im Blick hatte, öffnet ihn – und heraus fliegt ein Uhu. Ein prächtiger Vogel, so groß wie ein Adler.

Da gehen "Ahs" und "Ohs" durch die Reihen, die Gäste machen große Augen und schauen ebenso ungläubig wie die Gastgeber von der Münchner Bank. "So etwas hatten wir hier auch noch nicht", resümiert die Vorstandsvorsitzende Sandra Bindler so fasziniert wie trocken.

Das Bürgerforum Otterfing ist der Trägerverein der Station. Dort wird zurzeit der verletzte Uhu gepflegt, den der Falkner zur Feier mitgebracht hat. © Bernd Wackerbauer

Der Uhu sei angefahren worden, erklärt Alfred Aigner, ein Flügel war gebrochen. Seit Juli ist das Tier in seiner Auffangstation, gemeinsam mit seinen Mitarbeitern und einer spezialisierten Tierärztin kümmert er sich um den fünf Jahre alten Vogel. Im Frühjahr soll der Uhu in der Nähe des Walchensees wieder ausgewildert werden. Aigners Auffangstation ist die einzige in Südostbayern, jährlich nimmt er rund 200 verunglückte Tiere auf. Rund 65 Prozent der Vögel können wieder in die Natur entlassen werden.

Aigner bietet in seiner Auffangstation auch Führungen an, vor allem für Kinder und Jugendliche. Bislang saßen sie auf wackeligen Bierbänken, deshalb wurden bei "Gutes vereint" Spenden für eine stabile Tribüne gesammelt, und Sandra Bindler überreicht Aigner einen Scheck in Höhe von 5.000 Euro.

Spenden stärken lokale Hilfsprojekte

Bei "Gutes vereint" hatte eine Jury aus allen Bewerbungen zwölf Projekte ausgewählt, die Münchnerinnen und Münchner wählten vier Projekte aus und spendeten in den vergangenen Wochen dafür. Die Münchner Bank eG hat zu den Summen großzügig beigetragen. So können die Otterfinger Auffangstation und drei weitere Organisationen ihre Projekte umsetzen.

Zum Beispiel die " ": Verena Fürmann nimmt für sie einen Scheck über 3.500 Euro entgegen. Dank der Spenden können demnächst zehn Mamas ein Auszeit-Wochenende auf dem Irmengard-Hof am Chiemsee verbringen. "Gerade Mütter von kranken oder behinderten Kindern haben keine Gelegenheit aufzutanken, sie sind 24 Stunden für ihre Familien da", sagt Verena Fürmann.

Sandra Bindler und AZ-Chefredakteur Michael Schilling mit Veronika Fürmann von der "Mütter für Mütter gUG". © Bernd Wackerbauer

Bei den Auszeit-Wochenenden sollen sie neue Kräfte sammeln. "Sie werden bekocht, betreut und finden gleichgesinnte Mütter, mit denen sie reden können." Ermöglicht werden die Auszeiten durch ehrenamtliches Engagement und Spenden. "Die Gelder von ,Gutes vereint’ sind eine großartige Sache, weil so viele Mütter auf der Warteliste stehen", sagt Fürmann.

5.256 Euro erhält der : Das ist kein Sportverein, sondern ein Zusammenschluss von Familien, deren Kinder Diabetes haben – und Lust auf Fußball. "Wir wollen den Kindern und Eltern zeigen, dass sie keine Angst haben müssen, wenn ein Kind von Diabetes betroffen ist und Sport machen will", sagt Vorstand Matthias Walter. Beim FC Diabetes lernen die Kinder voneinander, wie man mit der chronischen Krankheit umgehen kann.

Angela von Müffling-Tietscher und Matthias Walter stellten in passender Kleidung ihren Verein vor: den FC Diabetes. © Bernd Wackerbauer

„Die Kinder wollen nicht in Selbsthilfegruppen", sagt Vorständin Angela von Müffling-Tietscher. "Aber wenn sie kicken können, passiert die Selbsthilfe mit dem Ball." Wenn die Eltern ein Training organisieren, müssen sie eine Halle mieten, und noch kostspieliger ist ein Turnier wie kürzlich in Neufahrn, hier reisten auch Familien aus dem Ausland an. Auch mit den Spenden von "Gutes vereint" sollen solche Kosten künftig gedeckt werden, außerdem sollen Familien unterstützt werden, die weniger finanzielle Mittel haben. "Ebenso phänomenal ist für uns, dass Menschen von uns erfahren und zu uns kommen", sagte Angela von Müffling-Tietscher über die Spendenaktion.

3.125 Euro kamen für die zusammen, die Grundschüler mit schwierigeren Startbedingungen unterstützt. "Versuchen Sie, sich das Leben als Computerspiel vorzustellen", erklärt Projektmanagerin Marina Trabold. "Manche Kinder dürfen bei Level 10 starten, andere bei Level 1, ohne Spielanleitung und ohne jemanden, der ihnen erklärt: Wie geht das eigentlich? Was glauben Sie: Welches Kind verliert am ehesten?"

Marina Trabold von den KinderHelden bei der stimmungsvollen Feierstunde im Advent. © Bernd Wackerbauer

Die KinderHelden verbessern die Startchancen dieser Grundschüler: Ehrenamtliche Mentoren treffen sich regelmäßig mit ihnen, lernen mit ihnen und unterstützen sie in ihrer persönlichen Entwicklung. Mit den Spenden von „Gutes vereint“ kaufen die KinderHelden Lernmaterialien.

Unterstützt werden bei "Gutes vereint" auch die wichtigen Projekte von acht weiteren Vereinen, die die Jury in die Endrunde gewählt hat, darunter der , der und der . Der Förderverein der Münchner Bank unterstützt sie jeweils mit 500 Euro.

Dieses ehrenamtliche Engagement sei auch in einer reichen Stadt wie München essenziell, betont Sandra Bindler von der Münchner Bank eG. "Sie machen das alles in ihrer Freizeit, neben ihrer Arbeit", sagt sie zu den Gästen. "Und wir wollen darauf hinweisen, dass das nicht selbstverständlich ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich Menschen über das normale Maß hinaus für andere Menschen engagieren."

Die Vertreter der Münchner Bank und der Abendzeitung. © Bernd Wackerbauer

AZ-Chefredakteur Michael Schilling sagt, dass der Bundestag gerade steuerliche Erleichterungen für Ehrenamtliche beschlossen habe: Die Ehrenamtspauschale soll von 840 auf 960 Euro steigen, die Übungsleiterpauschale von 3000 auf 3300 Euro. Dann folgte das große Aber: "Die meisten Leute, die sich in Vereinen engagieren, bekommen gar kein Geld", sagt Schilling. "Im Gegenteil: Sie zahlen sogar noch einen Mitgliedsbeitrag. Sie machen das alles mit viel Leidenschaft und Engagement."

Und das wollen die Münchner Bank eG und die AZ würdigen und unterstützen. Mit "Gutes vereint" haben sie eine passende Aktion dafür gefunden, wie die Zahlen belegen: In diesem Jahr haben sich 117 Vereine angemeldet, 32 mehr als im Vorjahr. Ob sich nächstes Jahr noch mehr Vereine bewerben? Im Herbst 2026 soll "Gutes vereint" in die siebte Runde gehen.