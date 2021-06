Gronsdorf: Frau bricht drei Mal in frühere Wohnung ein

Eine 20-Jährige, die drei Mal in ihre alte Wohnung in Gronsdorf eingestiegen ist, sitzt inzwischen in U-Haft. Spuren am Tatort überführen Verdächtige.

07. Juni 2021 - 17:40 Uhr | Ralph Hub

Die 20-Jährige war mehrfach in ihre alte Wohnung eingestiegen. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

München - Keine gute Idee, ausgerechnet dort einzubrechen, wo man früher selbst gewohnt hat. Die Serie begann im September vergangenen Jahres und ging bis Dezember. Zunächst blieb es bei einem Versuch, später wurde in das Mietshaus in Gronsdorf noch zwei Mal eingebrochen. Immer in eine bestimmte Wohnung. Dabei verschwanden insgesamt mehr als 5.000 Euro. Die Spurensicherung untersuchte den Tatort und fand dabei Fingerabdrücke einer Frau, die dort längst nicht mehr lebte. Schnell geriet die 20-Jährige in Verdacht. Die Kripo nahm die Verdächtige fest. Inzwischen sitzt die Frau in Untersuchungshaft.