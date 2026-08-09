Grillen an der Isar: Wo es erlaubt ist und wo absolut nicht

Im Sommer bietet sich die Isar für eine Grillparty mit Freunden an. Doch nicht überall ist das erlaubt und es gibt ein paar wichtige Regeln, die man dabei beachten muss.

Im Sommer lädt die Isar zum Grillen mit Freunden ein, doch nicht überall ist das erlaubt – aus gutem Grund.

Sonnenschein, Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke und eine erfrischende Abkühlung im Fluss. Im Sommer lädt die Isar einfach zum Grillen ein. In der Luft liegt der Duft von Steaks und Bratwurst und vielerorts ist das Geräusch von geöffneten Getränkedosen und anstoßenden Bierflaschen zu vernehmen.

Immer häufiger ist allerdings auch das Martinshorn der Feuerwehr zu hören, die zu einem Einsatz am Isarufer gerufen wird. Grund dafür sind Lagerfeuer und Feuerstellen, die trotz der anhaltend hohen Gefahr von Vegetations- und insbesondere Waldbränden durch die große Trockenheit an der Isar außerhalb der zugelassenen Bereiche entzündet werden.

Grillen an der Isar grundsätzlich verboten – aber es gibt Ausnahmen

Aus diesem Grund weisen das Baureferat und das Referat für Klima- und Umweltschutz erneut darauf hin, dass offenes Feuer entlang der Isar in München grundsätzlich verboten ist.

Grundsätzlich ist das Grillen und offenes Feuer an der Isar verboten. Aber es gibt Ausnahmen. © IMAGO/Ulrich Wagner

Ausgenommen von diesem Verbot sind jedoch die von der Stadt eingerichteten Grillstellen und Grillzonen. Dort gilt allerdings, dass nur mit Holzkohle und handelsüblichen Geräten gegrillt werden darf. Offenes Feuer direkt am Boden ist absolut tabu.

Das Verbot offener Feuer soll den Münchnern nicht den Grillspaß verderben, sondern Brände vermeiden und damit die Natur schützen und die Allgemeinheit schützen.

Gerade bei anhaltender Trockenheit können alle Feuerstellen, aber vor allem Lagerfeuer, schnell außer Kontrolle geraten und sich zu großflächigen Bränden entwickeln. Diese stellen dann nicht nur eine Gefahr für Leib und Leben dar, sondern auch für die Natur und städtische Infrastruktur im näheren Umfeld. Zudem beeinträchtigen sie die Erholung und das Naturerlebnis anderer Menschen.

Diese Regeln gelten in München beim Grillen

Aus diesem Grund bittet die Stadt München jeden darum, die Regeln zu respektieren und verantwortungsvoll mit der Natur umzugehen, um gemeinsam die Isar als wertvolles Naherholungsgebiet zu bewahren.

Welche Regeln für das Grillen in München gelten und wo es in der Stadt erlaubt ist, ist online unter nachzulesen.