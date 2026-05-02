Mit einer neuen Brunnenanlage am Oskar-von-Miller-Ring eröffnet Dominik Krause die Brunnensaison in der Stadt. Wann es wieder überall plätschert – und wo es heuer neue Trinkwasserbrunnen geben wird...

Dominik Krause und Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer am neuen Brunnen am Oskar-von-Miller-Ring, wo es nun einen Zier- und einen Trinkbrunnen gibt.

Wasser marsch: Bürgermeister Dominik Krause und Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer haben am Donnerstag die neue Brunnenanlage am Oskar-von-Miller-Ring in Betrieb genommen und damit die Brunnensaison 2026 eröffnet.

Innerhalb der nächsten Wochen holen nun Mitarbeiter des Baureferats die 263 städtischen Brunnen nach und nach aus der Winterpause, entfernen etwa Abdeckungen und reinigen die Brunnen vor der Wiederinbetriebnahme. Bis Mitte Mai sind dann alle Brunnen wieder aufgedreht.

Bürgermeister Dominik Krause sagt dazu: "Unsere Brunnen sind kleine Oasen in der Stadt, sie sind Orte der Begegnung und der Erholung". Gerade an heißen Sommertagen, machten sie den Aufenthalt in München angenehmer.

Ein wichtiger Beitrag für mehr Lebensqualität

Und natürlich sind viele Brunnen ein echter Hingucker und werten unsere Stadt auf, so wie der neue Brunnen am Oskar-von-Miller-Ring. Das Baureferat habe die Zahl der Trinkbrunnen und Trinkwasserspender im öffentlichen Raum in den vergangenen Jahren deutlich erhöht, so Krause. "Sie sind ein kleiner, aber wichtiger Beitrag für mehr Lebensqualität in unserer Stadt.“

Die Baureferentin ergänzt: "Unsere Brunnenanlagen, gerade in der stark versiegelten Innenstadt, sind als integraler Bestandteil der grün-blauen Infrastruktur von immensem Wert für die Klimaresilienz unserer Stadt. Der neue Brunnen am Oskar-von-Miller-Ring kühlt nicht nur, er schirmt die neu hinzugewonnene Platzfläche auch gegen die Klangkulisse des Verkehrsraums ab und lässt den Straßenlärm in den Hintergrund treten. Außerdem bietet er eine optische Abschirmung zum fließenden Verkehr. Funktion und Form sind hier planerisch klug zusammengedacht worden."

Direkt neben dem Zierbrunnen gibt es übrigens auch einen weiteren neuen Trinkbrunnen. Dieser, werde wie alle Trinkwasserbrunnen der Stadt, engmaschig beprobt und die Wasserqualität überprüft, so Ehbauer. "Darauf können sich die vielen Tausend Nutzerinnen und Nutzer Jahr für Jahr verlassen.“

Neue Trinkwasserspender für die Stadt

Trinkwasserspender stehen an vielen stark frequentierten städtischen Plätzen und Grünanlagen sowie an den Außenfassaden der öffentlichen Toilettenanlagen. Sie sind an einem entsprechenden Schild zu erkennen. Darauf befindet sich auch ein QR-Code, über den die Bürger dem Baureferat etwaige Mängel unbürokratisch melden können. Um die Qualität sicherzustellen, reinigt das Baureferat alle Trinkwasserbrunnen zweimal wöchentlich, inspiziert und wartet sie.

Und im Laufe des Jahres werden noch weitere Trinkwasserbrunnen und -spender an den Außenfassaden öffentlicher Toilettenanlagen eingerichtet, zum Beispiel am Maria-Nindl-Platz und am Feldmochinger See.

Damit wird es in München bis zum Ende der diesjährigen Brunnensaison rund 115 ausgewiesene Stellen geben, an denen Bürger und Gästen der Stadt von Ende April bis zum Beginn des Oktoberfestes rund um die Uhr und kostenlos frisches Trinkwasser zur Verfügung steht.

Neuer Brunnen am neuen Oskar-von-Miller-Ring

Die Brunnenanlage vor dem Oskar-von-Miller-Forum wurde 2025 errichtet und in Betrieb genommen. Sie besteht aus einer gegliederten Natursteinwand von etwa 13 Metern Länge und bis zu drei Metern Höhe. Die Brunnengestaltung ist eine Reminiszenz an den Bauingenieur Oskar von Miller.

Die Brunnenwand ist in zwei Teile gegliedert und soll zum Oskar-von-Miller-Ring optisch und akustisch abschirmen. Unterschiedlich hoch angeordnete Wasseraustritte erzeugen vielfältige "Wasserstimmungen“ – vom lebhaften Sprudeln über gleichmäßiges Fließen bis hin zu sanftem Plätschern in das davorliegende Becken.

Und noch weitere Brunnenanlagen sind im Bau. Voraussichtlich im Sommer wird der Brunnen am Maria-Nindl-Platz fertiggestellt. Den Brunnen am Willy-Brandt-Platz kann das Baureferat voraussichtlich 2027 fertig haben und 2028 zur Brunnensaisoneröffnung in Betrieb nehmen.