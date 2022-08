Graffiti-Künstler Loomit sprüht am Oberföhringer Wehr

Graffiti-Größe Loomit darf das Stauwehr Oberföhring bemalen. 70 bis 80 Stunden soll die Fertigstellung des Kunstwerks in Anspruch nehmen.

Loomit am Oberföhringer Wehr.

München - Das Stauwehr Oberföhring hat schon unzählige Sprayer angelockt. Schön finden Anwohner, Spaziergänger und Jogger das oft nicht so. Der Besitzer, Energieriese Uniper, lässt das wilde Durcheinander immer wieder entfernen. Vor einiger Zeit (noch vor der Energiekrise) hat er entschieden, anstelle des Durcheinanders ein Graffiti-Gesamtkunstwerk in Auftrag zu geben.

Ein "Traum-Arbeitsplatz": Lando sprüht an der linken Seite. © job

Münchner Sprayer Loomit: "Das ist eine Riesen-Bühne hier"

Nun ist hier der bekannte Sprayer Loomit alias Mathias Köhler mit Lando (Melander Holzapfel) und Bert (Nils Jänisch) am Werk. In diesen Tagen kann man den Dreien bei der Arbeit an der 80 Meter breiten Fläche zuschauen. "Das ist eine Riesen-Bühne hier, wie ein Theater", sagte Loomit zur AZ. "Die Leute bedanken sich, das macht Laune."

Loomit bei der Arbeit. © job

80 Stunden sprayen

Eine Herausforderung ist die Oberfläche: "Im Putz sind Isarkiesel, das ist die dreifache Fläche." 70 bis 80 Stunden kalkuliert Loomit für seinen Part ein. In wenigen Tagen soll das Werk fertig sein. So viel sei schon mal verraten: Es entsteht eine Landschaft mit Licht und Schatten – und auch eine Turbine wird zu sehen sein.