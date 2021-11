Graffiti in neuer Paul-Heyse-Unterführung: Immer noch besser als zuvor

Selbst die Graffiti-Schmierereien auf den neuen Panelen sind noch schöner, als die Paul-Heyse-Unterführung jahrzehntelang war. Eine Glosse.

München - Es ist ja so: Neue Flächen in München, die hip, cool oder einfach nur da sind, werden mit einiger Sicherheit nicht lange so bleiben, wie sie erdacht wurden. Denn sie laden ja doch geradezu dazu ein, von Graffiti-Sprayern erobert zu werden. Je abgefahrener und neuer, desto mehr Ruhm.

Da ist München Großstadt wie viele andere auch. Gut zu beobachten ist das aktuell an der Paul-Heyse-Unterführung: Da werden - nach Jahrzehnten des Streits - mittlerweile wirklich neue Wandverkleidungen angebracht.

Graffiti in der Paul-Heyse-Unterführung: Immer noch besser als zuvor

Die sind weiß und glatt und sehen eigentlich ganz schnieke aus. Und sind seit dem Wochenende schon beschmiert. Schwarze Buchstaben wurden dort hingesprayt, konkret "ZSC*FLW!“ und "STOR". Die Wand ist also schon vertagt, noch ehe sie offiziell dem rauschenden Münchner Autoverkehr mit seinem Feinstaub übergeben wurde.

Das regt - es ist und bleibt auf nicht frei gegebenen Flächen ja auch Sachbeschädigung. Aber, in diesem Falle muss man wohl auch sagen: Im Vergleich zum vorherigen Zustand sieht die Paul-Heyse-Unterführung selbt mit derlei Schmierereien immer noch deutlich besser aus als vorher.