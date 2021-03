Grab von Separatistenführer Stepan Bandera geschändet: Staatsschutz ermittelt

Das Grab des umstrittenen ukrainischen Nationalisten und Separatistenführers Stepan Bandera auf dem Waldfriedhof ist mit roter Flüssigkeit beschmutzt worden. Der Staatsschutz ermittelt.

München - Die Polizei ermittelt wegen Störung der Totenruhe, Sachbeschädigung und Bodenverunreinigung – und prüft zudem, ob hinter dem Vorfall eine politische Motivation steckt. Deswegen hat der Staatsschutz übernommen.

Was ist passiert? Die Polizei hatte am Sonntag entdeckt, dass das Grab von Stepan Bandera auf dem alten Waldfriedhof mit einer roten Flüssigkeit verunreinigt war. Auch das umliegende Erdreich war großflächig davon durchtränkt. Neben dem Grab wurden rote Kanister aufgefunden, die augenscheinlich diese Flüssigkeit enthielten.

Grab von Stepan Bandera verschmutzt

Da nicht klar war, um was für eine Flüssigkeit es sich handelt und ob diese gefährlich ist, wurde die Feuerwehr zu Hilfe gerufen, die den betroffenen Bereich mit Plastikplanen abdeckte, um ein weiteres Einsickern der Flüssigkeit nach etwaigen Regenfällen zu verhindern. Die genaue Analyse steht noch aus, es handelt sich aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nur um Farbe.

Das Kommissariat 4 (Staatsschutz) führt nun die Ermittlungen und hofft auf Zeugenhinweise. Möglicherweise haben Friedhofsbesucher am Samstag oder Sonntag Beobachtungen gemacht, die den Ermittlern helfen können. Banderas Grab wird seit seiner Ermordung immer wieder verwüstet, unter anderem etwa im März 2014.

Wer ist Stepan Bandera?

Die Polizei spricht von "einer Person, deren historische Einordnung und Bewertung umstritten ist." In der Tat handelt es sich bei Stepan Bandera um eine ambivalente Figur. Bandera war ein nationalistischer ukrainischer Politiker und Partisanenführer, dessen Karriere in den 1930er-Jahren begann. Bandera war Anführer der Ukrainischen Nationalisten und arbeitete im Zweiten Weltkrieg eng mit den Nationalsozialisten zusammen: Er ließ seine Männer von den Deutschen militärisch ausbilden und unterstützte die Wehrmacht mit seiner Truppe, als diese 1941 in Ostgalizien einmarschierte.

In Lemberg kam es dabei zu einem Massaker an Kommunisten und Juden, bei dem 7.000 Menschen starben. Banderas Ukrainer waren an den Morden maßgeblich beteiligt. In der Ostukraine, aber auch in Polen und Israel gilt Bandera deshalb als Verbrecher und Nazi-Kollaborateur. Die Ultranationalisten in der Westukraine hingegen verehren Bandera als Nationalhelden – weil er nach der Eroberung Lembergs die Unabhängige Ukraine ausrief, dafür von den Nazis verhaftet und im KZ Sachsenhausen inhaftiert wurde.

Nach dem Krieg lebte Bandera unter falschem Namen unter anderem in München. Dort wurde er am 15. Oktober 1959 im Eingang seines Wohnhauses in der Kreittmayrstraße 7 von einem KGB-Agenten mit einer Zyankalispritze getötet. Im Jahr 2010 ernannte der damalige Präsident der Ukraine, Viktor Juschtschenko, Bandera posthum zum "Held der Ukraine", sein Nachfolger Viktor Janukowitsch entzog ihm den Ehrentitel wieder.