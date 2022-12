Glättegefahr und Eisregen: Weder Starts noch Landungen am Flughafen München

Der Eisregen sorgt am Mittwoch auch am Münchner Flughafen für Probleme. Aufgrund der Glättegefahr steht der Flugverkehr erst mal still.

14. Dezember 2022 - 15:48 Uhr | AZ/dpa

Am Flughafen München können derzeit weder Flugzeuge starten noch landen. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa/Symbolbild