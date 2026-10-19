Gewinnen Sie den Familien-Test: Magischer Ausflug mit BYD
Jetzt für den Familien-Test bewerben
In den Swarovski Kristallwelten treffen faszinierende Wunderkammern auf einen weitläufigen Park voller Entdeckungen. Kinder können Spielturm, Spielplatz, Labyrinth und Karussell erobern, während die ganze Familie zwischen Kunst, Natur und funkelnden Momenten immer wieder Neues entdeckt. Zu gewinnen gibt es das Kristall-Erlebnispaket für die ganze Familie im Wert von 264 Euro. Neben dem Tageseintritt erhalten die Gewinnerinnen und Gewinner einen Kristall mit individueller Gravur sowie ein kostenloses Getränk in der VIP-Lounge.
Das passende Fahrzeug für den Familien-Test kommt von Häusler: der BYD SEAL U DM-i. Das geräumige SUV bietet viel Platz für Passagiere und Gepäck und eignet sich damit besonders für Familienausflüge. Es verbindet elektrisches Fahren im Alltag mit Flexibilität auf längeren Strecken. Mit bis zu 125 Kilometern elektrischer Reichweite, bis zu 1.125 Kilometern kombinierter Reichweite und bis zu 1.440 Litern Kofferraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzen bringt der SEAL U DM-i genau das mit, was Familien unterwegs brauchen: Raum, Komfort und Reichweite.
Vor dem Start gibt es bei Häusler eine kurze Einweisung, damit die Familie das Fahrzeug entspannt kennenlernen kann.
Lesen Sie auch
Wer den Familien-Test gewinnen möchte, kann sich bis 08. November 2026 direkt über das Formular auf dieser Seite bewerben. Einfach kurz begründen: Warum möchten Sie den BYD-Familien-Test gewinnen und den BYD SEAL U DM-i kennenlernen?
BYD SEAL U DM-i: Energieverbrauch gewichtet kombiniert: 14,4 - 12,1 kWh/100 km plus 3,2-1,5 l/100 km; Kraftstoffverbrauch kombiniert bei entladener Batterie: 7,1-5,6 l/100 km; CO₂-Emissionen gewichtet kombiniert: 71-35 g/km; CO₂-Emissionen kombiniert bei entladener Batterie: 161-126 g/km; CO₂-Klasse gewichtet kombiniert: B; CO₂-Klasse bei entladener Batterie: F-D. Elektrische Reichweite (WLTP): 70 bis 125 km; kombinierte Reichweite (WLTP): 870 bis 1.125 km. (Werte nach WLTP*)
*Die Informationen erfolgen gemäß der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide harmonized Light-duty vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Kraftstoffverbrauch und der CO₂-Ausstoß eines Pkw sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch den Pkw, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen Pkw-Modelle ist unentgeltlich in elektronischer Form einsehbar an jedem Verkaufsort in Deutschland, an dem neue Personenkraftfahrzeuge ausgestellt oder angeboten werden. Der Leitfaden ist auch abrufbar unter der Internetadresse www.dat.de/co2
- Themen:
- Teste deinen BYD
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen