Gewinnen Sie den Berge-Test: Wellness-Auszeit im Allgäu

Raus aus München, rein in die Auszeit: Beim Berge-Test der AZ-Aktion "Teste deinen BYD" wartet ein entspannter Kurzurlaub im Allgäu. Gemeinsam mit Häusler und BYD verlost die Abendzeitung ein Erlebnis, bei dem die Fahrt bereits Teil der Auszeit wird.

19. Oktober 2026 - 16:53 Uhr

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Für die Fahrt stellt Häusler den passenden BYD bereit: den BYD ATTO 3 EVO.

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Vor- und Nachname * Geburtsdatum * E-Mail * Telefonnummer * Adresse und Wohnort * Warum möchten Sie den BYD-Berge-Test gewinnen und den BYD ATTO 3 EVO kennenlernen? * Teilnahmebedingungen und AGB * Hiermit bestätige ich, dass ich die Teilnahmebedingungen und AGB gelesen habe und diese akzeptiere. BYD-Angebote (optional) Ja, ich interessiere mich für BYD-Angebote und willige ein, dass Häusler mich per E-Mail und Telefon kontaktiert. Dafür gibt die AZ meine Kontaktdaten an Häusler weiter. Die Einwilligung ist freiwillig und jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar. Meine Gewinnchance bleibt davon unberührt. Hinweise zum Datenschutz * Pflichtfeld

Ziel des Berge-Tests ist das Hotel Prinz-Luitpold-Bad in Bad Hindelang. Dort verbinden sich Bergblick, Wellness, historische Räume und persönliche Gastfreundschaft zu einer besonderen Atmosphäre. Zu gewinnen gibt es zwei Übernachtungen für zwei Personen im Vier-Sterne-Hotel Prinz-Luitpold-Bad inklusive ¾-Verwöhnpension, Nutzung der großzügigen Wellnesslandschaft sowie einer 25-minütigen Aromaölmassage für zwei Personen. Der Gesamtwert liegt bei ca. 850 Euro.

Im Regentensaal verschwimmt der Unterschied zwischen drinnen und draußen. © Michael Huber

Für die Fahrt stellt Häusler den passenden BYD bereit: den BYD ATTO 3 EVO. Der vollelektrische Kompakt-SUV eignet sich ideal für eine Auszeit in den Bergen. Er bietet bis zu 510 Kilometer elektrische Reichweite, viel Platz für Gepäck und Freizeit sowie komfortable Ausstattung für längere Strecken. Dazu kommen unter anderem ein großzügiger Kofferraum sowie DC-Schnellladen von 10 auf 80 Prozent in 25 Minuten – praktische Eigenschaften, wenn aus einer Probefahrt ein Kurzurlaub wird.

Vor dem Start erhalten die Gewinnerinnen oder Gewinner bei Häusler eine kurze Einweisung in das Fahrzeug. Danach kann die Fahrt Richtung Allgäu entspannt beginnen.

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Wer den Berge-Test gewinnen möchte, kann sich bis 08. November 2026 direkt über das Formular auf dieser Seite bewerben. Einfach das Erlebnis auswählen und kurz begründen: Warum möchten Sie den BYD-Berge-Test gewinnen und den BYD ATTO 3 EVO kennenlernen?

Intuitive Features und ein kreativ gestalteter Innenraum verleihen dem BYD ATTO 3 seinen charakteristischen Stil. Ein SUV mit Fahrspaß-Garantie. © Häusler/BYD

BYD ATTO 3 EVO: Stromverbrauch kombiniert: 17,8 - 16,4 kWh/100km. CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km. CO₂-Klasse: A. Elektrische Reichweite: bis 510 km. Pro Variante: BYD ATTO 3 Evo Design: Stromverbrauch kombiniert: 16,4 kWh/100km, CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km. CO₂-Klasse: A., Elektrische Reichweite: bis 510 km. BYD ATTO 3 Evo Excellence: Stromverbrauch kombiniert: 17,8 kWh/100km, CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km. CO₂-Klasse: A., Elektrische Reichweite: bis 470 km. (Alle Werte nach WLTP*)