Gesetz geändert: Bald gibt es in München Bestattungen ohne Sarg

Weil sich bayerische Gesetze änderten, entfällt auch in München die Sargpflicht.

Am Westfriedhof in München könnte es bald sarglose Bestattungen geben. (Archivbild)

München - Bisher herrschte in Bayern eine Sargpflicht. Bestattungen im Leichentuch, wie es im muslimischen Glauben Brauch ist, waren also nicht möglich. Die bayerischen Gesetze änderten sich vor kurzem.

Nun will auch die Stadt München, die sich schon seit Jahren gemeinsam mit der SPD für sarglose Bestattungen einsetzt, die Richtlinien anpassen. Dafür haben die städtischen Friedhöfe sich bereits mit anderen Kommunen, in denen schon länger eine sarglose Bestattung möglich ist, in Verbindung gesetzt.

Nicht jede Grabstätte ist für eine sarglose Bestattung geeignet

Denn aus technischen und räumlichen Gründen ist nicht jede Grabstätte für eine sarglose Erdbestattung geeignet, heißt es in Unterlagen des Gesundheitsausschusses, die am Donnerstag vorstellt werden.

Bereits im April gab es erste "Probebeisetzungen", um offene Fragen zu erörtern. Ende Mai könnten erste sarglose Erdbestattungen auf dem Westfriedhof folgen – aber nur mit ausgewählten Bestattungsunternehmen.