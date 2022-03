Gelber Himmel über München: Sahara-Staub sorgt für "Blutregen"

Sahara-Staub, der über Deutschland weht, hat den Himmel über München am Dienstag gelb eingefärbt. Niederschlag sorgte dann auch für den sogenannten "Blutregen". Was es damit auf sich hat.

München - Früher, im Mittelalter, galt er als unheilvolles Vorzeichen, mittlerweile ist aber klar, was genau hinter dem sogenannten "Blutregen" steckt. Diesen gab es am Dienstag unter anderem auch in München.

Sahara-Luft sorgt für milde Temperaturen

Denn vor allem am Dienstag und Mittwoch strömte und strömt sehr milde Luft aus Südwesten nach Deutschland – mit im Gepäck ist dabei auch reichlich Staub aus der Sahara. Der sorgt dafür, dass der Himmel rötlich-braun oder je nach Zusammensetzung auch milchig-gelb erscheint.

Netter Nebeneffekt: Die warme Wüstenluft sorgt für besonders milde Temperaturen, teilweise könnte sogar die 20-Grad-Marke geknackt werden. Sonst sind Werte zwischen zwölf und 16 Grad der Normalfall. "Aus Süden schwappt sehr milde Luft von der Sahara kommend über Spanien nach Deutschland. Am mildesten wird es im Südwesten des Landes", erklärt Björn Goldhausen, Meteorologe von "WetterOnline".

Aus Niederschlag und Sahara-Staub wird der "Blutregen"

"Der Großteil der sandigen Luft dürfte in höheren Luftschichten verbleiben. Am Donnerstag zieht jedoch aus Nordwesten eine Wetterfront zu uns herein. Diese vertreibt den Staub nicht nur nach Osten, sondern wäscht ihn mit dem Regen auch aus der Luft", sagt Goldhausen. So kommt der sogenannte "Blutregen" zustande, der vor allem bei Autofahrern für Ärger sorgt. Am Dienstag war dieses Wetter-Phänomen in München bereits zu beobachten.

Auch in den Hochlagen der Alpen gibt es den "Blutregen" beziehungsweise "Blutschnee", denn hier filtert der Schnee den Staub aus der Luft.

"Dann erstrahlt die weiße Pracht nicht mehr strahlend weiß, sondern eher schmutzig braun", erklärt der Meteorologe.