AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Geht München das Wasser aus? OB Krause appelliert an Bewohner und Bewohnerinnen

Geht München das Wasser aus? OB Krause appelliert an Bewohner und Bewohnerinnen

Vor einigen Tag baten die Stadtwerke die Bewohnerinnen und Bewohner von München um Sparsamkeit beim Wasserverbrauch. OB Krause wiederholt diesen Appell nun noch einmal.
Andre Wagner
André Wagner |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 5  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) bittet die Münchner darum, aktuell beim Trinkwasserverbrauch sparsam zu sein. (Archivbild)
Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) bittet die Münchner darum, aktuell beim Trinkwasserverbrauch sparsam zu sein. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

Aufgrund der aktuellen Hitze in der Stadt haben die Stadtwerke München (SWM) an die Bewohnerinnen und Bewohner appelliert, mit dem Trinkwasser sparsam umzugehen." Im Vergleich zu einem "normal temperierten" Junitag liegt der Wasserverbrauch in München aktuell um rund 20 Prozent höher", teilte ein SWM-Sprecher mit. "Daher bietet sich die Situation an, auf verantwortungsbewusstes Handeln hinzuweisen und so unnötige Verbräuche zu vermeiden."

Aktuell scheint der Aufruf bei vielen Münchner aber noch keine Wirkung zu zeigen. Aus diesem Grund hat sich Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) am Freitag auf seinen Social-Media-Kanälen an die Menschen in der bayerischen Landeshauptstadt gerichtet, um diese noch einmal zum Wassersparen zu ermutigen.

OB Krause ruft die Münchner zum gemeinsamen Wassersparen auf

"Die Hitzewelle, die derzeit durch München rollt, macht sich mittlerweile auch bei der Wasserversorgung bemerkbar", so das Münchner Stadtoberhaupt.

Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

"Normalerweise verbrauchen die Münchner am Tag 300 Millionen Liter Trinkwasser am Tag, aktuell seien es, laut Stadtwerken, jedoch 400 Millionen Liter, also ungefähr ein Drittel mehr. Gleichzeitig befinden sich die Grundwasserstände nach einem trockenen Winter und Frühjahr auf einem Tiefstand", so Krause weiter.

Diese beiden Tatsachen kombiniert, führen dazu, dass sich die Stadt München derzeit nah an den Grenzwerten befindet, wie viel Wasser entnommen werden kann.

"Unnötiger Verbrauch, dort wo es geht, bitte vermeiden"

Angesichts der sommerlichen Temperaturen am Wochenende, an dem auch die Münchner Christopher-Street-Day-Parade stattfinden soll, erinnert Krause daran, wie wichtig es bei Hitze sein, ausreichend zu trinken.  "Deswegen sollte anderer unnötiger Verbrauch, dort wo es geht, vermieden werden", so Krause.

Lesen Sie auch

Um unnötigen Wasserverbrauch zu vermeiden, empfiehlt Krause, wie es auch schon die Stadtwerke getan haben, auf das "Bewässern von Gärten und Rasenflächen zu verzichten, den Pool oder das Planschbecken erstmal nicht zu befüllen oder auch die nächste Autowäsche zu verschieben."

Trotz seines Appells zum Wassersparen weist Dominik Krause darauf hin, "dass sich die Stadt München noch nicht im kritischen Bereich befindet", verbunden mit der Bitte, gemeinsam dafür zu sorgen, dass es auch dabei bleibt.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
5 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Ch_Muc vor einer Stunde / Bewertung:

    Bei dem CSD werden sicherlich viele Leute bei brütender Hitze und unter voller Sonne unterwegs sein. Dort wird bestimmt viel Wasser verbraucht werden, denn sonst würden viele Leute umkippen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • meingottwalter vor 13 Stunden / Bewertung:

    Brauchen keine der hier Ratschläge gibt. Schon gar keinen Oberbürgermeister.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Mobilitätsfreund vor 5 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von meingottwalter

    Wir brauchen keine Bildzitate aus den 1970 Jahren, die von den Konservativen als Wissenschaft zitiert werden. Und schon garnicht von deren moskautreuen Führer, die Deutschland von russischen Fossilenergie abhängig machen wollen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.