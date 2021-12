Gegendemo geht unter - Tausende Querdenker marschieren durch München

Demonstranten setzen in München ein Zeichen gegen Verschwörungsmythen und solidarisieren sich mit dem Personal in den Kliniken, das oft an der Belastungsgrenze arbeitet. Aber auch Coronaleugner sind am Mittwoch in der Stadt unterwegs – die Polizei hat alle Hände voll zu tun.

Unter dem Motto "Solidarität statt Schwurbel" haben sich mehr als 150 Demonstranten am Mittwochabend am Odeonsplatz versammelt. Die Jugendorganisation der Grünen und verschiedene andere Gruppen hatten zum Protest aufgerufen.

Bei der Demo gedachten die Teilnehmer auch der zahlreichen Opfer der Coronapandemie. Am Rande der Kundgebung versuchten schon zu Beginn, Personen aus der Szene der sogenannten "Querdenker" die Rednerinnen zu stören.

Rund 150 Demonstranten haben sich am Mittwochabend vor der Feldherrnhalle versammelt - darunter linke Gruppen. © Daniel von Loeper

Demo gegen Coronaleugner und Querdenker

"Die Intensivbetten werden knapp und das gesamte medizinische Personal, sei es in der Pflege, ärztlich oder im Rettungsdienst, ist am oder oft längst über dem Limit. Wir stehen solidarisch an ihrer Seite!", sagte eine Rednerin auf der Bühne. "Solidarisch denken!", stand auf einem Plakat.

Mit ihrer Aktion wollen die Demonstranten auch ein Zeichen gegen Verschwörungsideologien, Wissenschaftsfeindlichkeit und Antisemitismus auf den Mittwochsumzügen der Gruppe "München steht auf" setzen.

"München steht auf"-Demo abgesagt: Tausende strömen dennoch ins Univiertel

Deren Demo am Mittwochaben am Geschwister-Scholl-Platz wurde vom KVR untersagt. Die Organisatoren wollten einen Demozug mit rund 5.000 Teilnehmern in der Innenstadt abhalten. Eine Verlegung der Kundgebung mit 2000 Teilnehmern auf die Theresienwiese lehnte der Veranstalter ab und sagte deshalb die Demo komplett ab.

Die Gegendemo der Grünen Jugend fand aber trotzdem statt. Alle Teilnehmer wurden gebeten, FFP2-Masken zu tragen, Abstand zu halten und sich vorher auf Corona testen zu lassen, um kein Risiko einzugehen. Trotz der Absage der Demo der Coronamaßnahmen-Gegner wurde seit Dienstag im Internet aufgerufen zu sogenannten "spontanen Spaziergängen". Eine Frau schrieb in einem der Foren: "Dann treffen wir uns vor dem Rathaus und gehen gemeinsam durch die Kaufinger Straße zum Weihnachtseinkauf." Ein anderer: "Warum betteln bei den Verbrechern??? Einfach raus auf die Straßen!!!" Im Internet kursierte ein Stadtplan mit Orten, an denen man sich am Mittwoch treffen wollte.

Polizei sperrt Straßen - Impfgegner ziehen durch die Stadt

Querdenker und Impfgegner aus ganz Bayern hatten im Netz angekündigt, zu kommen. Und sie kamen: Gegen 18 Uhr trafen sich mehrere Hundert von ihnen am Geschwister Scholl Platz, es wurden sehr schnell immer mehr. Die Menge setzte sich in Richtung Schellingstraße in Bewegung. Schon eine knappe Stunde später versuchte die Polizei, den mittlerweile über 1.000 Menschen in diversen angrenzenden Straßen den Weg mit Polizeiautos zu versperren, auch ein Polizeihubschrauber kreiste. Demonstranten schrien unter anderem "Söder muss weg" und "Steckt euch die Impfung in den Arsch".

Die Polizei versuchte zu schlichten – mit mäßigem Erfolg. Die Demonstranten verteilten sich überall im Univiertel und verstopften Straßen. Zwischenzeitlich waren alle Spuren der Ludwigstraße auf Höhe der LMU dicht. Teilnehmer des Zuges, die in Warnwesten versuchten, die Menschenmasse zu steuern, waren ein Hinweis, dass diese Versammlung nicht spontan zustande kam.

Die komplette Ludwigstraße verstopft: Querdenker, Impfgegner, Corona-Skeptiker und Sympathisanten versammeln sich auch am Mittwoch zu Tausenden in München. © rah

Die Polizei hatte zuvor betont, man werde die Lage genau beobachten, insbesondere an neuralgischen Punkten wie dem Marienplatz oder in der Maxvorstadt. "Wir werden nicht dulden", so Polizeisprecher Andreas Franken, "dass insbesondere Personen aus dem rechten Spektrum Aufzüge durchführen." Die Impfgegner und Querdenker hatten zuletzt versucht, mit Aktionen auf dem Marienplatz auf ihren Protest gegen die Coronapolitik aufmerksam zu machen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.