Vom Waldfriedhof bis zur Aidenbachstraße: Der letzte Bauabschnitt der Tram-Westtangente startet. Eine neue Tramlinie soll ab 2029 zwei Buslinien ersetzen. Auf einer Infoveranstaltung im Bürgersaal Fürstenried unter dem Motto "Mehr Tram für München" machen sich gewisse Sorgen unter den Münchnern breit.

Die Grundidee ist schon Jahrzehnte alt. Bis in die späten 50er-Jahre fuhr ein O-Bus, ein Bus mit Oberleitung, durch die Fürstenrieder Straße und weiter die Boschetsrieder Straße entlang.

In zwei Jahren, ab Ende 2028, fährt hier die neue Tram Nr. 12. Der vierte, und letzte, Bauabschnitt der Tram-Westtangente hat begonnen.

Das große Bauvorhaben hat die Geduld der Bürger überstrapaziert!

Das Projekt hat keinen guten Ruf. In Laim ist die Mega-Baustelle auf der stark befahrenen Fürstenrieder Straße eine Belastung: "Das große Bauvorhaben hat die Geduld der Bürger überstrapaziert", sagt Josef Mögele, Chef des Bezirksausschusses Laim. "Der Verkehrsfluss stockt, üble Beschilderung, das Schreiner Textilgeschäft musste aufgeben, Risse an Häusern, ständige Haltestellenverlegungen fanden die älteren Menschen schrecklich", kritisiert er seit Monaten den Baustellenbetrieb.

Die neue Linie 12 - der Plan der Tram-Westtangente. © MVG

Große Info-Veranstaltung in Fürstenried

Um die Bürger aus Thalkirchen, Obersendling, Forstenried, Fürstenried und Solln "mitzunehmen", hatten MVG und Stadtwerke München (SWM) zur Info-Veranstaltung in den Bürgersaal Fürstenried geladen. Das Motto: "Mehr Tram für München".

Der Andrang war riesig. 350 Menschen kommen am Abend des 17. Novembers. Sie erfahren: Wenn die neue Tramlinie 12 fertig ist, fallen ihre gewohnten Buslinien 51 und 151 ersatzlos weg. 8,3 Kilometer ist die gesamte Strecke der Tram-Westtangente lang, mit 17 neuen Haltestellen. Über die Hälfte ist geschafft.

Straße wird vom Waldfriedhof bis Aidenbachstraße aufgerissen

Zwei Jahre lang wird nun vom Waldfriedhof bis zur Aidenbachstraße die Boschetsrieder Straße aufgerissen: "Leitungen für Wasser, Gas und Strom werden neu verlegt, Gleisbau, Straßenbau und Baumpflanzungen folgen", erklärt Gesamtprojektleiter Martin Schöneseiffen. Die sechs neuen Haltestellen: Waldfriedhof, Waldfriedhof Haupteingang, Drygalski-Allee, Machtlfinger Straße, Geisenhausener Straße und Aidenbachstraße.

Das ist gut: Umweg über City entfällt

Vorteil: "Es gibt neue Direktverbindungen, sie machen für Bürger den Umweg über die Innenstadt überflüssig. Die eigene Trasse vermeidet Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern", sagt Alex Indra, Geschäftsbereichsleiter Großprojekte Mobilität bei den Stadtwerken München.

Staus in den Vierteln sind vorprogrammiert. "Es gibt aber große parallele Herausforderungen", sagen die Bauexperten. Den Durchstich der Laimer Unterführung für die Tram zur Querung der Stammstrecke. Der komplette Neubau der Autobahnbrücke A 96 und die Instandsetzung der Park & Ride-Anlage an der Aidenbachstraße. "Es ist zeitlich knapp und anspruchsvoll", sagt Wolfgang Pfützner von der SWM-Projektleitung zum vierten Bauabschnitt.

Bauen nach dem Schwammstadtprinzip

Die Experten betonen den Umweltaspekt: An allen Haltestellen werden Bäume gepflanzt und 70 Versickerungsschächte werden für Regenwasser in den Untergrund nahe der Gleise eingebaut. Damit werde man dem Schwammstadtprinzip gerecht. Damit Regenwasser in das Münchner Grundwasser versickert und nicht in den Kanal abgeleitet wird.

60 Minuten kritische Bürger-Fragen

Bei der Fragerunde kommen über 25 Bürger zu Wort. Der größte Aufreger: Die Boschetsrieder Straße bleibt zweispurig in jede Richtung. Doch das Linksabbiegen in die Höglwörther Straße soll in Zukunft nicht mehr möglich sein. "So ein Schwachsinn!" rufen verärgerte Bürger rein. Viele halten diese Planung für falsch, fordern von der Stadt eine Nachbesserung.

Die Angst vor Stau ist groß

Sorge gibt es vor dicken Staus an den Zufahrten zur Garmischer Autobahn und vor Schleichverkehr in den Vierteln. Ein junger Vater vom Ratzingerplatz meldet sich: "Meine Kinder wachsen in einer Baustelle auf. Das ist eine Katastrophe!" Anderen missfallen die Baumfällungen dort und die insgesamt hohen Kosten für den Bau der Tram-Westtangente von 400 Millionen Euro.

Weitere Informationen finden Interessierte hier:

AZ-Umfrage: Tram-Ausbau ab Waldfriedhof – sind Sie einverstanden?

Henning Schlottmann © Eva von Steinburg

Henning Schlottmann, Jurist:

"Super, dass die Trambahnlinie 12 endlich bei uns gebaut wird. Ich fahre selten Tram, finde das Bauvorhaben aber sehr gut. Die Tram fährt verhältnismäßig schnell, auf eigenen Gleisen, elektrisch und mit wenig Lärm. In eine Trambahn passen zudem mehr Fahrgäste als in einen Bus. Die Stadt reißt die Straßen ja nicht zum Spaß auf. Dass das Projekt viel Geld kostet, ist aus meiner Perspektive nicht so wichtig. Die Stadt hat heute eine gute Show für die Bürger gemacht."

Hannelore Prechtel © Eva von Steinburg

Hannelore Prechtel, Mitglied im Bezirksausschuss 19 für die SPD:

"Ich bin einverstanden mit dem Tram-Ausbau. Die neue Linie wird fünf Stadtviertel verbinden: Nymphenburg, Laim, Hadern, Fürstenried und Sendling. Außerdem bringt sie mich zu drei U-Bahnlinien. Ich muss so nicht mehr extra in die Stadt hinein, um wieder hinauszufahren. Die Stadt hat die Tram geplant in einer Zeit als sie finanziell noch aus dem vollen Schöpfen konnte. Zwei Jahre Bauzeit müssen wir jetzt aushalten. Die Stadtwerke München kamen bei der Vorstellung der Pläne freundlich und bürgernah rüber."

Daniela Zängler © Eva von Steinburg

Daniela Zängler, Rentnerin aus der Zielstattstraße:

"Ich bin dafür. Busse stehen im Stau, die Trambahn kann pünktlich sein, außerdem ist sie umweltfreundlich. Es war eine gute Veranstaltung. Der Saal war heute sehr voll. Viele Bürger haben sich über einen Punkt bei der Planung der Haltestelle Drygalski-Allee beschwert. In Zukunft soll man hier nicht mehr links von der Boschetsrieder- in die Höglwörther Straße abbiegen dürfen. Das ist nicht sinnvoll. An dieser Stelle sollte die Planung überdacht werden."