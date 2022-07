Gedenken an Opfer des OEZ-Attentats: "Ins Herz getroffen von dieser entsetzlichen Tat"

Am OEZ gedenken Angehörige, Freunde und OB Dieter Reiter der neun Todesopfer des rassistischen Attentats vom 22. Juli 2016.

München - Mit einem Trauermarsch gegen rechten Terror und einer Gedenkfeier am Olympiaeinkaufszentrum (OEZ) haben am Freitag mehrere Hundert Menschen an die Mordopfer vom 22. Juli 2016 erinnert. Ein 18-jähriger Schüler hatte an diesem Tag aus rassistischen Motiven neun Menschen, die in seinen Augen "keine Arier" waren, im McDonald's und der Umgebung erschossen.

Außer OB Dieter Reiter (SPD) sprachen am sechsten Jahrestag ausschließlich Angehörige. Auf ihren Wunsch hin begann die Gedenkfeier um die Uhrzeit, als der Attentäter begonnen hatte, im McDonald's auf Menschen zu schießen: um 17.30 Uhr.

"Rechter Terror zieht eine blutige Spur durch unsere Stadt"

Oberbürgermeister Reiter sagte, er und sehr viele Menschen seien nach wie vor "ins Herz getroffen von dieser entsetzlichen Tat". Heute wie damals. Reiter mahnte, dass die Zahl rechtsextremer, rassistischer und anderer menschenfeindlicher Gewalttaten auch in München zunehme. "Der in unserer Gesellschaft mehr als nur latent vorhandene Rassismus ist eine tödliche Gefahr", sagte er. Das zeigten rechtsextreme Morde in anderen Städten. Der Anschlag von Hanau stehe dabei in einer besonders beklemmenden Verbindung zu München, weil der Täter zuvor fünf Jahre hier gelebt hat.

Die Demonstranten halten Bilder von den Getöteten hoch. © Bernd Wackerbauer

"Rechter Terror zieht seit vielen Jahren und Jahrzehnten eine blutige Spur durch unser Land und unsere Stadt", sagte Reiter. "Solange diese mörderischen Taten als isolierte Einzeltaten abgetan werden, wird es nicht gelingen, dieser menschenverachtenden Gefahr angemessen entgegenzutreten."

Es brauche eine klare Haltung gegen Rassismus, Rechtsextremismus, Antiziganismus und Verschwörungsdenken. "Auch im Alltag müssen wir alle eintreten für die Menschen, die angefeindet und angegriffen werden. Es darf kein Wegschauen und Zurückweichen geben."