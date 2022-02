Gedenk-Demo für Hanau-Opfer: Polizei-Einsatz am Münchner Haupthahnhof eskaliert

Am Samstag hat in München eine Gedenkaktion für die Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau stattgefunden. Dabei ist ein Polizeieinsatz am Hauptbahnhof eskaliert. Was ist passiert?

20. Februar 2022 - 11:13 Uhr | AZ

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. © Silas Stein/dpa/Symbolbild

München - Auf Twitter verbreitet sich aktuell ein Video, das am Samstagabend am Münchner Hauptbahnhof aufgenommen worden sein soll. Zu sehen sind Polizisten, die mit Schlagstöcken auf Demonstranten einschlagen und sie in eine U-Bahn drängen. Die Münchner Polizei hat auf den Vorfall bereits reagiert. Twitter-Video: Polizei schlägt am Hauptbahnhof auf Demoteilnehmer ein Wie das Polizeipräsidium München am Samstag mitteilte, fand gegen 17.30 Uhr eine Versammlung mit etwa 600 Personen auf dem Königsplatz statt, die den Opfern des rassistischen Anschlags von Hanau gedachte. Dabei kam es zu einem Zwischenfall, bei dem mehrere Beamte bedrängt wurden. Die Situation wurde durch Veranstaltungsleiter und polizeilicher Einsatzleiter deeskaliert. Jedoch trafen nach der Versammlung erneut Demoteilnehmer und Polizisten am Münchner Hauptbahnhof aufeinander. Wie ein Video auf Twitter zeigt, eskalierte die Situation vor Ort. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert Den beteiligten Beamten wird Polizeigewalt vorgeworfen. "Die Demonstrant*innen haben sich zu dem Zeitpunkt schon auf dem Nachhauseweg befunden", schreibt "Kollektiv Communique" zu dem Twitter-Beitrag. Lesen Sie auch Polizeibilanz zur Münchner Sicherheitskonferenz 2022: Angriffe gegen Beamte, ... X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Das sagt die Münchner Polizei zu dem Zwischenfall am Hauptbahnhof Die AZ hat mit der Münchner Polizei über diesen Vorfall gesprochen. Wie ein Sprecher erklärte, sei eine Personengruppe am Hauptbahnhof nach der Versammlung angesprochen worden. Ein Mann, der zuvor einen Beamten angegriffen haben soll, sei dabei von den Polizisten erkannt und festgenommen worden. Die Begleitpersonen hätten sich daraufhin mit dem Festgenommenen solidarisiert und die Polizisten attackiert, wie der Sprecher weiter erklärt. Die Kollegen hätten sich mit dem Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken gegen die Gruppe gewehrt.