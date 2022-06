Gastwirt betreibt illegale Würfelrunde mit Gästen

Die Polizei ermittelt wegen illegalen Glückspiels. Am Tisch liegen Geld und Drogen.

München - In der Gaststätte im Bereich der Großmarkthalle wurde offenbar schon seit einiger Zeit heimlich regelmäßig gezockt.

Polizeirazzia bei illegaler Zockerrunde

Am Donnerstagmittag platzten rund 30 Polizisten uneingeladen in die Runde. Der 24 Jahre alte Wirt des Lokals saß gerade mit elf seiner Gäste am Tisch auf der Freischankfläche und würfelte mit ihnen. Am Nachbartisch wurde ebenfalls gewürfelt. Die Einsätze lagen, als die Razzia begann, gut sichtbar auf den Tischen. Zwei der Zocker hatten nach Polizeiangaben auch Drogen dabei.

"Der Gaststättenbetreiber muss sich wegen der Veranstaltung eines unerlaubten Glücksspiels verantworten", sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Gegen die Zocker aus der Würfelrunde wird ebenfalls ermittelt. Zwei Anzeigen gab es zudem wegen Besitz illegaler Drogen. Nach Abschluss sämtlicher polizeilicher Maßnahmen wurden die Beteiligten wieder entlassen.