Gaststättenverband Dehoga gegen das Dieselverbot

Die geplante Regelung sei "eine zusätzliche Zumutung". Am Mittwoch entscheidet der Stadtrat.

München will Diesel aussperren, am 26. Oktober soll der Stadtrat eine zwischen Deutscher Umwelthilfe, Verkehrsclub Deutschland und Vertretern der Stadt ausgehandelte Einigung absegnen. Die Stadt verbannt einige Dieselautos von den Straßen, dafür hört die Umwelthilfe auf, zu klagen. So der Deal (AZ berichtete).

Dehoga gegen Diesel-Fahrverbot in München

Nun kommt Gegenwind vom Hotel- und Gaststättenverband. Das Vorgehen sei nicht transparent, kritisiert Christian Schottenhamel, der Kreisvorsitzende München des Dehoga. Wie Ausnahmeregelungen aussehen werden, sei noch völlig unklar.

Für die hiesigen Unternehmer und Gäste sei das Verbot eine "zusätzliche Zumutung" in schwierigen Zeiten.