Gastro-Neustart am Gärtnerplatz: Sechs Lokale für den Genuss ohne Münchner Preis-Schock

Das Gastro-Karussell im Gärtnerplatz- und Glockenbachviertel dreht sich immer weiter. Die AZ zeigt Ihnen die neuesten Restaurants, Bars und Cafés.

Gefühlt tummelt sich halb München den lieben langen Tag lang im Dreieck zwischen Sendlinger Tor, Gärtnerplatz und Reichenbachbrücke. Deshalb eröffnet dort seit vielen Jahren ein Café nach dem anderen. In den letzten Wochen sind auch einige neue Bars und Restaurants dazugekommen. Die AZ hat sich einen Überblick verschafft.

Plex

Kaum eröffnet strömen die Gäste schon ins neue Plex-Café. Hinter der Theke steht Viola und mixt bunte Matchas. © ruf

Im ehemaligen Comicladen in der Fraunhoferstraße hat am vergangenen Samstag das Plex eröffnet. Das hat schon Filialen an der Türken- und der Leopoldstraße und bietet Kaffee für 2 Euro und Cappuccino für 2,50 Euro an. Zu den Spezialitäten des Hauses gehören aber auch viele Matchas, wie uns Mitarbeiterin Viola erzählt: vom klassischen Matcha Latte (4 Euro) bis hin zu Varianten mit Blaubeere, Vanille, Maracuja oder Pistazie (jeweils 4,50 Euro).

Fraunhoferstr. 21

Mo-So: ab 9 Uhr

Giesinger Stehausschank am Gärtnerplatz

Giesinger goes Gärtnerplatz. Letzte Woche hat der neueste Stehausschank der Brauerei in der Klenzestraße eröffnet. © ruf

Ein paar Meter weiter ums Eck in der Klenzestraße gab es bis vor kurzem Pizza Fritta bei True Romance. Das Team hat sich kaum verabschiedet, schon befindet sich dort der neueste – recht große – Giesinger Stehausschank am Gärtnerplatz. Die Halbe Helles kostet 4,20 Euro, die Cola-Mix ebenso. Für die Brauerei ist es der siebte Stehausschank in der Stadt.

Klenzestr. 47

Mo-Do: 16 bis 1 Uhr

Fr-Sa: 14 bis 2 Uhr

So: 14 bis 23 Uhr

Honghong Ramen

Alles so schön bunt hier! Honghong Ramen ist ganz neu im Glockenbachviertel gestartet. © ruf

Der Giesinger Pop-up-Stehausschank in der Müllerstraße hat dafür schon länger geschlossen. Nun kehrt wieder Leben in das Lokal an der Einflugschneise des Viertels ein. Honghong Ramen heißt der Neuzugang, auf der Speisekarte stehen asiatische Gerichte von gebratenen Nudeln und Reis über Ramen bis zu Thaicurrys. Die Preise sind fürs Glockenbachviertel moderat, Hauptgerichte sind schon ab 12,90 Euro zu haben.



Müllerstr. 51

Mo-Sa: 11 bis 15 und

17 bis 22.30 Uhr

Stazione di Bufala

Darius Faltenbacher bietet während der Sommermonate in der Stazione di Bufala Mozzarella, Schinken und Wein aus Italien an. Im Oktober zieht dann wieder die Gärtnerplatzalm ein. © ruf

Darius Faltenbacher hat das ehemalige Studio Bianco in der Corneliusstraße übernommen. In den Sommermonaten serviert er seinen Gästen hier kalte Küche. "Aber vom Feinsten", wie er versichert. Mozzarella und Feinkost bezieht er direkt aus Italien, ebenso Weine und Bier. Seine Empfehlung: Mozzarella, Parmaschinken, Oliven und Honigmelone bestellen. Das kostet zusammen 27,10 Euro. Noch ein Glas Mionetto-Prosecco (4,20 Euro) oder Birra Moretti (3,80 Euro) dazu, und dann kann man sich den nächsten Urlaub eigentlich sparen. Faltenbacher betreibt das Lokal nur im Sommer. Von Oktober bis April serviert die Gärtnerplatzalm hier Fondues.



Corneliusstr. 16

Mai bis September

So-Do: 17 bis 23 Uhr

Fr-Sa: 17 bis 1 Uhr

Levante

Das Restaurant Levante hat eine Filiale im Glockenbachviertel bekommen. © ruf

Das Schwabinger Restaurant Levante hat einen Ableger im Glockenbachviertel eröffnet. Hüben wie drüben kommt hier bunte Levante-Küche auf die Teller. Dazu gehören warme und kalte Vorspeisen wie Hummus (8,50 Euro) oder geschmorter Kürbis (8 Euro) und Hauptgerichte mit Fleisch und Fisch oder vegetarisches Couscous mit Pilzen (24,90 Euro).



Klenzestr. 62

Di-Sa: ab 18 Uhr

So: 10 bis 15 und 18 bis 0 Uhr

Weinbar Garbo

Aus der Osteria Josef ist die Weinbar Garbo geworden. © ruf

Vor zwei Jahren eröffneten die Österreicher Stefan Grabler und Markus Hirschler in der Ickstattstraße das Gasthaus Waltz. Seitdem kommen die Münchner in Strömen. Jetzt schlagen die beiden das nächste Gastro-Kapitel auf und legen mit einer Weinbar nach. In den Räumen der ehemaligen Osteria Josef gehen sie mit der Weinbar Garbo an den Start. "Unkompliziert, gemütlich, alles kann – nichts muss!" lautet das Konzept. Und zum Wein gibt's auch "ein bisserl was zum Schnabbeln". Zum Beispiel Käsekrainer (8 Euro), ein aufgeschnittenes Wiener Schnitzel (19 Euro) oder Saibling (25 Euro).



Klenzestr. 99

Di-Sa: 17 bis 1 Uhr