Es schaut nicht so gut aus für Galeria am Rotkreuzplatz: Der neue Eigentümer will an dem Standort neu bauen – und schon jetzt klappt es nicht zuverlässig mit den Mietzahlungen. Gleichzeitig machen sich Tausende im Netz und vor Ort für den Erhalt des Kaufhauses und der Arbeitsplätze stark.

Mehrere Hundert Menschen haben sich am Samstag auf Initiative der SPD vor Galeria am Rotkreuzplatz versammelt, um für den Erhalt des angezählten Kaufhauses zu demonstrieren. Mitarbeiter, Kunden, Anwohner und Politiker setzen sich dafür ein, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Die nächste Demo soll am 29. Mai stattfinden. Auch eine Online-Petition bei gibt es: Mehr als 2400 Menschen hatten sie bis Dienstagabend (12. Mai) unterschrieben.

2020 war für Galeria am Stachus Schluss. Alle Bemühungen, den Standort zu retten, waren am Ende vergeblich. © imago/Michael Westermann

Die SPD-Fraktion im Stadtrat hat zudem OB Dominik Krause (Grüne) gebeten, Kontakt zu den Eigentümern aufzunehmen. "Der Kaufhof ist Kern des Stadtteils, Ankerpunkt und vor allem für viele Senioren unverzichtbarer Teil der Nahversorgung", heißt es in dem Antrag.

Ob die Politiker das Ruder herumreißen können? Wie berichtet, will der neue Eigentümer OFB an dem Standort neu bauen. Büros, Wohnungen und Hotelflächen sollen entstehen, auch rund 6000 Quadratmeter Einzelhandelsflächen sind geplant. Nach der Fertigstellung sollen wieder Geschäfte einziehen. Der Standort solle Nahversorgungszentrum bleiben, heißt es, Ladenflächen sind dann allerdings nur noch im Erdgeschoss und dem Untergeschoss vorgesehen.

Den Galeria-Karstadt zwischen Schützen- und Prielmayerstraße gibt es ebenfalls nicht mehr. Der Eigentümer plant eine Neubebauung – wie auch der Eigentümer des Galeria-Standorts in Neuhausen. © IMAGO

Wenn für den Eigentümer alles nach Plan läuft, will er bereits 2027 mit dem Rückbau der Obergeschosse beginnen. Und was wird dann aus den Galeria-Mitarbeitern? "Man hat uns gesagt, dass die Festangestellten wahrscheinlich so gut wie alle in anderen Häusern unterkommen würden", so Betriebsrat Alfred Birkenmayer zur AZ.

Der Mietvertrag zwischen OFB und Galeria läuft bereits Ende Januar 2027 aus. Birkenmayer und viele seiner Kollegen hoffen, dass sich die ganzen Planungen und Genehmigungen noch ein bisschen länger hinziehen. "Wir hoffen, dass der Vertrag noch mal verlängert wird.“

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Doch schon jetzt läuft es nach AZ-Informationen nicht so, wie es laufen sollte mit den Mietzahlungen. Nach AZ-Informationen hat Galeria schon zum zweiten Mal die Miete nicht pünktlich bezahlt für die Immobilie am Rotkreuzplatz. Die April-Miete kam erst im Folgemonat Mai. Und die Miete für Mai wurde laut Insider bislang noch nicht gezahlt (Stand 12. Mai 2026). Galeria hat auf eine kurzfristige AZ-Anfrage bislang nicht geantwortet.