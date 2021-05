Gabelsbergerstraße: Letzter Pop-up-Radweg markiert

Aus dem ehemaligen Provisorium ist eine dauerhafte Lösung geworden. OB Dieter Reiter hat den letzten der insgesamt vier neuen Radstreifen am Mittwoch eröffnet.

München - Oberbürgermeister Dieter Reiter hat am Mittwoch in der Gabelsbergerstraße den vom Baureferat frisch weißmarkierten Radfahrstreifen eröffnet - es ist der letzte der ehemaligen "Pop-up"-Radwege.

Radweg in der Gabelsbergerstraße markiert

Die anderen neuen Radwege sind bereits in den letzten Wochen in der Elisen-, Theresien- und Rosenheimer Straße markiert worden. Der Stadtrat hatte am 24. März der vom Mobilitätsreferat beantragten dauerhaften Einrichtung der Radfahrstreifen zugestimmt und damit den Weg für die dauerhafte Lösung frei gemacht.

Auch die neuen Weißmarkierungen sind aber zunächst Übergangslösungen. Derzeit entwickelt das Mobilitätsreferat für die vier Straßenabschnitte Planungsvarianten, die erneut mit der Öffentlichkeit diskutiert werden. Anschließend entscheidet der Stadtrat über die dauerhafte Umgestaltung.