G7-Gipfel auf Schloss Elmau: Zahlreiche Beeinträchtigungen – auch in München

Ende Juni bringt der G7-Gipfel in der Region um Garmisch-Partenkirchen und darüber hinaus Einschränkungen vor allem für den Verkehr mit sich.

Krün - Vom 26. bis 28. Juni kommen die Staats- und Regierungschefs von sieben führenden Industrienationen unter Leitung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf Schloss Elmau in Krün zusammen. Für die Region und ganz Bayern sowie Österreich bedeutet das, dass es zu etlichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen wird.

Sperrungen in München

Zwischen Donnerstag, 23. Juni um 8 Uhr in der Früh und Dienstag, 28. Juni um 22 Uhr gibt es in der Stadt verschiedene Halteverbotszonen – wegen Demonstrationen und weil die Polizei-Einsatzkräfte Platz brauchen.

Zusätzlich werden in der Nacht von Donnerstag, 23. Juni um 22 Uhr bis Freitag, 24. Juni um 6 Uhr in der Früh einige Tunnel dicht gemacht: Der Landshuter Allee-Tunnel, der Luise-Kiesselbach-Tunnel, der Trappentreutunnel und der Petueltunnel sind dann in beiden Richtungen gesperrt.

Warum genau die Tunnel gesperrt werden, sagt die Polizei nicht. Es ist aber bekannt, dass die G7-Teilnehmer im Fall einer Schlechtwetterlage mit Autos zum Schloss Elmau fahren statt mit Hubschraubern.

Verkehrsbehinderungen wegen Demos und Gipfel

Auch die großen G7-Demos in München sorgen für Verkehrsprobleme: Am Samstagnachmittag, 25. Juni, belegt die große Demo die Innenstadt, rund 20.000 Teilnehmer werden erwartet. In den Folgetagen erwartet die Polizei für die Dauer des Gipfels temporäre Verkehrsbehinderungen. Die öffentlichen Verkehrsmittel statt dem Auto zu benutzen, empfiehlt die Polizei dringend.

Auch um München hohe Auslastung erwartet

Besonders ausgelastet dürften die Strecken zwischen München und dem Flughafen sowie von München nach Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald sein, wie der G7-Planungsstab der Polizei mitteilte.

Für Wanderer wird das engere Gebiet rund um Schloss Elmau in der zweiten Juni-Hälfte komplett gesperrt sein. "Darüber hinaus ist es durchaus möglich, den Naturraum im Werdenfelser Land zur Erholung zu nutzen", betont die Polizei.

Ob einzelne Bergbahnen nicht fahren, hänge von der konkreten Lage ab. Der Aufstieg zum Schachenhaus mit dem von König Ludwig II. erbauten Schlösschen sei auch auf anderen Routen als von Elmau aus möglich. Die berühmte Partnachklamm und die Höllentalklamm sollen offen sein; die Zugspitze könne grundsätzlich besucht werden. Allerdings sind viele Wanderparkplätze gesperrt. Sie werden für das Medienzentrum und andere Einrichtungen gebraucht.

Kontrollen an deutschen Grenzen bis Juli

Zum Schutz des Gipfels haben mittlerweile an allen deutschen Grenzen zu den Nachbarländern vorübergehende Kontrollen begonnen.

Grund sind laut Bundesinnenministerium erhöhte Sicherheitsanforderungen rund um den Gipfel. Die Beamten versuchten, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Montag.

Vor dem G7-Gipfel haben vorübergehende Kontrollen an deutschen Grenzen begonnen. In ganz Bayern muss man mit größeren Beeinträchtigungen rechnen, vor allem beim Verkehr. © Angelika Warmuth/dpa

Die Maßnahmen sollten zur Sicherheit der Bevölkerung, aber auch zum friedlichen Ablauf der geplanten Demonstrationen beitragen. Die Anreise möglicher Gewalttäter aus dem Ausland solle verhindert werden, sagte der Sprecher. Die Grenzkontrollen würden bis zum 3. Juli abhängig von der jeweiligen Lage zeitlich und örtlich flexibel durchgeführt. Kontrolliert werde nicht nur an den Straßen, sondern auch in Zügen und an Wanderwegen. "Wir bitten die Reisenden, für eine zügige Abwicklung ihre Dokumente griffbereit zu haben."