Fußgänger werden missachtet: Bitte hinhören!

AZ-Lokalredakteurin Myriam Siegert über die Zebrastreifen am Pariser Platz.

München - Eigentlich ist sie in aller Munde, die Verkehrswende. Gerade im grün-roten München - sollte man meinen.

Fußgänger werden schlichtweg vergessen

Doch an der Ausführung hapert es. Während man an vielen Stellen aufwendige Radwege baut (gut so!), werden Fußgänger einmal mehr vergessen - oder treffender: missachtet. Und mit ihnen die Bürger und ihre Vertreter in der kleinsten kommunalpolitischen Einheit.

Warum wird ein simpler Zebrastreifen abgewiesen?

Dabei sind sie doch ganz nah dran an ihren Vierteln und können am besten einschätzen, wo es welche Maßnahmen braucht. Dass ausgerechnet ein von den Grünen besetztes Mobilitätsreferat die Bitte um simple Zebrastreifen so lapidar abweist, ist doppelt schwer zu verstehen.

Auch so fördert man übrigens Politikverdrossenheit. Selbst die CSU forderte unlängst einen Fußgängerbeauftragten. Offenbar brauchen wir den wirklich.